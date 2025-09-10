-

Mobileum en Telkomsel werken samen om schaalbare, AI-gestuurde inzichten te leveren aan Indonesische ondernemingen

Partnerschap versnelt innovatie op het gebied van digitale diensten en ontsluit nieuwe zakelijke kansen voor ondernemingen met geavanceerde analyses

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), een toonaangevende wereldwijde leverancier van analyse- en netwerkoplossingen, en PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), de toonaangevende leverancier van digitale telecommunicatiediensten in Indonesië en Zuidoost-Azië, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om impactvolle, AI-datagestuurde oplossingen te leveren die Indonesische ondernemingen helpen om groei te realiseren, innovatie te stimuleren en de operationele efficiëntie te verbeteren.

De samenwerking combineert de expertise van Mobileum in het omzetten van enorme, complexe telecomgegevensinzichten in realtime, multidimensionale AI-inzichten met het leiderschap van Telkomsel in het stimuleren van de digitale transformatie in Indonesië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

