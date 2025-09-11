-

Andersen Consulting與VDB Loi攜手擴大亞太地區服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著VDB Loi為其現有稅務和法律服務引進顧問業務，Andersen Consulting擴大了在柬埔寨、越南和寮國的服務能力。VDB Loi成立於2012年，由兼任Andersen柬埔寨及越南董事總經理的董事總經理Jean Loi領導，最初為稅務與法律事務所，自2021年起成為Andersen Global的合作公司。

隨著全套顧問服務的加入，VDB Loi現做為Andersen Consulting成員，在商業策略、AI、技術轉型及網路安全領域提供綜合解決方案，與現有稅務及法律平台形成互補。

Jean表示：「我們加入Andersen大家庭已有數年，深刻體認到這種跨領域服務模式為客戶帶來的價值與綜效。在目前的商業環境中，僅僅做為一家稅務事務所或一家法律事務所是不夠的，因為單一的服務產品無法有效滿足客戶的整體業務需求。Andersen的全球平台為下一代企業提供了有別于傳統專業服務模式的頂級顧問支援。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「VDB Loi的加入使我們能夠在市場中保持競爭優勢。他們的顧問專業知識與我們在該地區的現有布局形成互補，能夠為客戶提供涵蓋稅務、法律及顧問支援的多層面服務組合。這與我們在全球提供整合式順暢服務的整體願景高度契合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

