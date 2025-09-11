-

Andersen Consulting amplía sus capacidades en Asia Pacífico con VDB Loi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades en Camboya, Vietnam y Laos por medio de VDB Loi, que significará la incorporación de servicios de consultoría a su oferta fiscal y legal. VDB Loi, a cargo de su director general Jean Loi, quien también es director general de Andersen en Camboya y Vietnam, se fundó en 2012 como firma fiscal y legal, y colabora con Andersen Global desde 2021.

Con la incorporación de su conjunto completo de servicios de consultoría, VDB Loi ahora es miembro de Andersen Consulting y ofrece soluciones integrales en estrategia comercial, inteligencia artificial, transformación tecnológica y ciberseguridad para complementar su plataforma legal e impositiva existente.

“Llevamos varios años formando parte de la familia Andersen y reconocemos el valor y la sinergia que este enfoque multidisciplinario ofrece a nuestros clientes”, comentó Jean. “En nuestro panorama empresarial actual, no basta con ser exclusivamente una firma fiscal o legal, ya que una sola oferta de servicios no cubre eficazmente las necesidades comerciales generales de los clientes. La plataforma global de Andersen eleva el apoyo en asesoramiento para la nueva generación, que se diferencia de los modelos tradicionales de servicios profesionales”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y CEO de Andersen, añadió: “La incorporación de VDB Loi nos permite mantener una ventaja competitiva en el mercado. Su experiencia en consultoría complementa nuestra presencia actual en la región y ofrece a los clientes un conjunto multidimensional de servicios que incluye apoyo fiscal, legal y de asesoría. Esto se alinea con nuestra visión más amplia de brindar un servicio integral y sin interrupciones a nivel mundial“.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia en consultoría, impuestos, legal, de valuación, de movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

