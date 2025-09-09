アンダーセン・コンサルティング、HAGERエグゼクティブ・コンサルティングとの提携で人的資本分野の能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、取締役会サービス、エグゼクティブサーチ、リーダーシップ開発を専門とするHAGERエグゼクティブ・コンサルティングとの提携契約を通じて、人的資本分野のサービス提供を強化します。

1996年に設立されたHAGERは、エグゼクティブサーチサービスとガバナンスソリューションを通じて、産業、ヘルスケア、金融サービスなど、さまざまな業界の顧客を国際的にサポートしています。同社のアプローチは、セクターに関する深い知見と、経営陣のポテンシャルとビジネス変革を整合させることにフォーカスした独自の手法を組み合わせたものです。

HAGERのマネージングパートナーであるマーティン・クリルは、次のように述べています。「エグゼクティブサーチとは単にポジションを埋めることではなく、人材のポテンシャルを見抜き、長続きする経営陣を構築することです。当社のサービスの中核は、目的意識のあるリーダーと、変化の準備が整った組織を結びつけることです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、私たちはこの使命をグローバルな規模で拡大しています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、次のように述べています。「HAGERの評判は、その正確性、信頼性、リーダーシップの力学に対する深い理解を土台として築かれたものです。同社の実証済みの方法論と戦略的な視点により、ビジネスの長期的成功を形成できる適切な人材を見出すという点で、私たちがクライアントをサポートする能力がさらに拡大します。」

