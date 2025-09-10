Axelspace se convierte en la primera empresa privada japonesa reconocida como Asociada de Group on Earth Observations (GEO)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) se complace en anunciar que su subsidiaria Axelspace Corporation ha sido reconocida formalmente como Asociada de Group on Earth Observations (GEO), convirtiéndose en la primera compañía privada de Japón en recibir esta distinción.

GEO es una alianza global que reúne a más de 100 gobiernos, incluyendo a Japón, y a más de 150 organizaciones del mundo académico, empresarial y de la sociedad civil. Produce soluciones de Inteligencia de la Tierra impulsadas por el usuario, que integran datos de observación de la Tierra, datos socioeconómicos, investigación y ciencia, y otras fuentes de información para empoderar a la sociedad y abordar los desafíos globales más importantes.

Axelspace Corporation fue reconocida como Asociada de GEO, que incluye entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y ONG, en la reunión del Comité Ejecutivo de GEO en 2025. Se espera que este reconocimiento brinde oportunidades para compartir conocimientos con los gobiernos participantes —como el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT), que es responsable de GEO en Japón— y las organizaciones participantes, obtener información sobre las necesidades del mercado, explorar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer aún más la confianza y la presencia internacional de la compañía.

"Nuestro grupo está empezando a desarrollar soluciones de observación de la Tierra para ayudar a abordar los diversos desafíos que enfrentan los países emergentes, incluidos los de África, mediante alianzas con estos países", comentó Yuya Nakamura, presidente y CEO de Axelspace Holdings. "Al establecer una alianza beneficiosa para todos con numerosos países emergentes para crear nuevo valor de forma conjunta, nos comprometemos a contribuir al desarrollo a largo plazo de una sólida base global para la utilización de datos satelitales".

Group on Earth Observations: https://earthobservations.org/

* Versión completa disponible aquí: https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

