Owlet biedt elk gezin betrouwbare controle met de nieuwe Dream Sight™-videobabyfoon

LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--Owlet, Inc. (NYSE: OWLT) (het “Bedrijf” of “Owlet”), de pionier op het gebied van slimme babybewaking, kondigt de lancering aan van zijn nieuwe HD-videobabyfoon, de Dream Sight™ en Dream Duo van de volgende generatie™. Met deze producten zet Owlet een belangrijke stap in deze categorie, met geavanceerde technologie die vanaf het begin zorgt voor helderheid, verbondenheid en gemoedsrust.

"Ouders weten precies wat ze nodig hebben in een babyfoon – geavanceerdere functies, meer betrouwbaarheid, betere beveiliging en een prijs die logisch is,” zegt Kurt Workman, CEO en medeoprichter van Owlet. “Dream Sight is een directe reactie op de feedback van onze klanten. In combinatie met onze medisch-gecertificeerde Dream Sock® creëert het een verbonden monitoringsysteem dat verzorgers het vertrouwen en de gemoedsrust geeft die ze nodig hebben.”

Introductie van Dream Sight: robuuste technologie, juiste prijs

De Dream Sight, de slimste en meest betaalbare camera van het bedrijf tot nu toe, biedt slimme HD-videobewaking voor vertrouwen op elk moment. De Dream Sight is voorzien van premiumfuncties tegen een lagere prijs en beschikt over 2K HD-resolutie, bewegings-, geluids- en huildetectie om ouders te waarschuwen wanneer de baby aandacht nodig heeft. Met de tweerichtingscommunicatie kunnen ouders hun baby vanaf elke locatie tot rust brengen, waarbij de automatische videoclipopname en -opslag en temperatuur- en vochtigheidsbewaking voor een veilige en comfortabele slaapomgeving zorgen. De Dream Sight wordt ook beschermd door toonaangevende 256-bits versleuteling en privacywaarborgen om videobeelden veilig te houden en ervoor te zorgen dat momenten privé blijven. De Dream Sight kan zelfstandig worden gebruikt en kan ook naadloos worden gekoppeld aan de door de FDA goedgekeurde, medisch gecertificeerde Dream Sock slimme babyfoon en de Owlet Dream-app (iOS en Android) voor een complete gezondheidsbewakings- en video-oplossing.

Nieuw Dream Duo: De ultieme alles-in-één babyfoon

Dream Sight en de bekroonde Dream Sock van het bedrijf komen samen in één geïntegreerd systeem. Dream Duo koppelt de Dream Sock, die de zuurstofwaarde, hartslag en slaaptrends van Baby met ziekenhuiskwaliteit nauwkeurigheid volgt, aan Dream Sight voor volledige zichtbaarheid, dag en nacht. Met de realtime meldingen van de productbundel als vitale gezondheidswaarden buiten de vooraf ingestelde zones vallen, wordt gezinnen extra gemoedsrust geboden.

Meer dan een babyfoon: ondersteuning wanneer ouders die het hardst nodig hebben

Met de introductie van Dream Sight en de next-generation Dream Duo breidt Owlet niet alleen de toegang uit tot slimmere en veiligere monitoringsoplossingen, maar verandert het ook de rol die deze producten spelen in de ouderervaring. De periode na de bevalling kan een van de meest kwetsbare hoofdstukken in het leven van een ouder zijn, gekenmerkt door slapeloze nachten, bezorgdheid en de constante vrees voor het onbekende. In deze cruciale tijd is Owlet meer dan een babyfoon. Het is een levenslijn. Ouders die Owlet gebruiken, melden ingrijpende positieve effecten: 96% ervaart minder bezorgdheid en 94% zegt beter te slapen. Deze cijfers benadrukken een diepere waarheid: Owlet monitort niet alleen baby's, het helpt ouders zich veilig, ondersteund en gezien te voelen.

"Deze nieuwste innovaties van Owlet vormen een belangrijke stap in de evolutie van babyfoons, waar geavanceerde technologie samenkomt met het emotioneel welzijn van ouders over de hele wereld,” aldus Jonathan Harris, President van Owlet. “Dream Sight speelt in op een belangrijke behoefte in de wereldmarkt door premium HD-monitoring toegankelijk te maken tegen een ongekende prijs, terwijl Dream Duo het enige alles-in-één systeem blijft dat klinisch gevalideerde gezondheidsmetingen combineert met video- en slaapinzichten.”

Dream Sight kost $ 99,99 (USD) en is nu verkrijgbaar in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Dream Duo kost $ 379,99 (USD) en is beschikbaar in geselecteerde markten, waaronder de VS, het VK en verschillende landen in Europa. Als optionele upgrade is een abonnement op Owlet360™ beschikbaar (alleen in de VS; internationale toegang wordt in de toekomst verwacht) dat de ervaring uitbreidt met geavanceerde functies om verzorgers met vertrouwen door elke fase te begeleiden, waaronder bewaking van de slaappositie, registratie van comforttemperatuur en dagelijkse historische inzichten in de vitale waarden van Baby. Alle Owlet-producten zijn verkrijgbaar via de e-commerce sites van het bedrijf en via retailers, waaronder Amazon, Target, Walmart, John Lewis, BabyOne en meer. Ga voor meer informatie naar www.owletcare.com.

Over Owlet, Inc.

Het digitale gezondheidsbewakingsplatform voor baby's van Owlet verandert het ouderschap ingrijpend. Het bedrijf (NYSE: OWLT), een klein beursgenoteerd bedrijf in de gezondheidszorg, biedt door de FDA goedgekeurde medische en consumentgerichte draagbare apparaten voor kinderen en een geïntegreerde HD-camera met beeld en geluid die realtime gegevens en inzichten biedt aan ouders. Zo kunnen zij de gezondheid van hun kind bewaken, het welzijn optimaliseren en zorgen voor een rustige nachtrust.

Sinds 2012 hebben meer dan twee miljoen ouders wereldwijd gebruik gemaakt van het platform van Owlet, waarmee ze hebben bijgedragen aan een van de grootste verzamelingen van consumentengegevens over de gezondheid en slaap van baby's. Het bedrijf blijft software en digitale gegevensoplossingen ontwikkelen om de huidige kloof tussen ziekenhuis en thuis op het gebied van gezondheidszorg te overbruggen en ouders en verzorgers wereldwijd nieuwe inzichten te bieden. Owlet is van mening dat elk kind een lang, gelukkig en gezond leven verdient. Ga voor meer informatie naar www.owletcare.com.

