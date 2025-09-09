Gestion mondiale d’actifs CI fera l’acquisition de Forge First, un gestionnaire d’actifs alternatifs dont l’actif sous gestion s’élève à 1 milliard de dollars

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente en vue d’acquérir Forge First Asset Management Inc. (« Forge First »), un gestionnaire d’actifs alternatifs basé à Toronto dont l’actif sous gestion s’élève à environ 1 milliard de dollars.

Forge First gère des fonds qui investissent dans des titres nord-américains en utilisant une approche à positions acheteur et vendeur conçue pour atteindre un équilibre entre la protection des actifs et la croissance du capital. Grâce à cette approche, l’équipe de Forge First a obtenu des rendements ajustés au risque stables et une forte croissance des actifs dans un environnement de marché dynamique. La société est dirigée par ses cofondateurs et vétérans du secteur, Andrew McCreath, chef de la direction, et Fatima Hirani, directrice des opérations et directrice financière. Keenan Murray occupe le poste de directeur des placements.

« L’équipe de Forge First a fait ses preuves dans le domaine des placements alternatifs grâce à des résultats impressionnants et à une attention particulière portée à la gestion des risques, comme en témoigne la résilience de sa stratégie en période de ralentissement du marché », a déclaré Marc-André Lewis, président et directeur des investissements de GMA CI.

« L’intérêt des investisseurs pour les investissements alternatifs connaît une croissance rapide et GMA CI s’engage à leur offrir un choix varié de stratégies. L’ajout de Forge First élargira nos capacités dans ce segment important et servira d’excellent complément à notre gamme existante d’alternatives liquides et de fonds des marchés privés. »

« GMA CI est le partenaire idéal pour mener Forge First vers une nouvelle phase de croissance », a déclaré M. McCreath, chef de la direction de la société. « L’envergure et les capacités étendues de GMA CI en matière de distribution et de marketing peuvent renforcer notre visibilité auprès des conseillers partout au Canada, ainsi qu’auprès des bureaux de gestion de patrimoine familial et des investisseurs institutionnels.

Nous sommes également impatients de travailler avec l’équipe d’investissement de GMA CI, dont l’expertise approfondie et les ressources en matière de recherche peuvent bénéficier à nos stratégies et les améliorer. Ensemble, nous sommes extrêmement bien placés pour gagner des parts de marché dans une catégorie d’actifs en pleine croissance. »

« Au cours des six dernières années, CI a réalisé d’importants investissements dans la modernisation et l’expansion de ses activités canadiennes de gestion d’actifs, de gestion de patrimoine et de services d’investissement », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, la société mère de GMA CI. « Leur croissance et leur développement constituent une priorité stratégique clé pour CI, et cela inclut la recherche d’occasions d’acquisition attrayantes telles que Forge First, qui complètent et élargissent notre gamme de solutions d’investissement et de gestion de patrimoine. »

Forge First gère quatre fonds d’investissement (deux fonds communs de placement alternatifs liquides et deux sociétés en commandite) qui sont distribués par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières, y compris tous les principaux courtiers appartenant à des banques canadiennes. En tant que directeur des placements, M. Murray supervise l’élaboration de portefeuille et la sélection des titres, et détermine les stratégies et les restrictions globales des fonds en matière d’investissement.

Morrison Park Advisors est conseiller financier et Borden Ladner Gervais LLP est conseiller juridique de Forge First. Stikeman Elliott LLP est conseiller juridique de GMA CI.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires. Les conditions n’ont pas été divulguées. Une fois l’acquisition finalisée, Forge First continuera d’exercer ses activités sous son nom actuel et de fournir ses solutions d’investissement alternatif aux investisseurs canadiens.

