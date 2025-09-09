Kinaxis facilita lo sviluppo della catena logistica di Shimadzu per l'era moderna della produzione

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena logistica, oggi ha annunciato che Shimadzu Corporation, uno dei maggiori produttori di strumenti di precisione ad alta tecnologia, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro® per sviluppare la sua strategia della catena logistica e superare la volatilità del mercato globale. Shimadzu si affida a Maestro per simulare scenari commerciali realistici, allineare team di diverse divisioni e agire in modo proattivo prima che si verifichino eventuali interruzioni.

Shimadzu produce apparecchiature di precisione per industrie ad alta tecnologia, dal settore farmaceutico a quello aerospaziale, dove rapidità e lungimiranza sono essenziali.

