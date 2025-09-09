-

Kinaxis facilita lo sviluppo della catena logistica di Shimadzu per l'era moderna della produzione

Il leader giapponese nella produzione di apparecchiature high-tech sceglie Maestro per unificare la programmazione e l'esecuzione, accelerare il processo decisionale e districarsi tra la volatilità commerciale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena logistica, oggi ha annunciato che Shimadzu Corporation, uno dei maggiori produttori di strumenti di precisione ad alta tecnologia, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro® per sviluppare la sua strategia della catena logistica e superare la volatilità del mercato globale. Shimadzu si affida a Maestro per simulare scenari commerciali realistici, allineare team di diverse divisioni e agire in modo proattivo prima che si verifichino eventuali interruzioni.

Shimadzu produce apparecchiature di precisione per industrie ad alta tecnologia, dal settore farmaceutico a quello aerospaziale, dove rapidità e lungimiranza sono essenziali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

More News From Kinaxis Inc.

Riassunto: PL Developments crea una catena di approvvigionamento più sana e intelligente con Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione completa delle catene di approvvigionamento, oggi ha annunciato che PL Developments (PLD), azienda leader nella fornitura e distribuzione di medicinali da banco e prodotti sanitari, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro™ per venire incontro alla crescente domanda dei consumatori e dei principali partner rivenditori negli Stati Uniti. Sostituendo gli strumenti manuali e i fogli di lavoro con l'orchestr...

Riassunto: Kinaxis Inc. terrà una teleconferenza per presentare i risultati finanziari del secondo trimestre 2025 il 7 agosto 2025

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell'orchestrazione end-to-end della catena logistica, ha annunciato oggi di aver programmato una conference call per presentare i risultati finanziari del secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2025. La teleconferenza si terrà giovedì 7 agosto alle 8:30 (orario della costa orientale degli Stati Uniti) e sarà presieduta da Bob Courteau, direttore generale interinale e presidente, e da Blaine Fitzgerald, direttore fina...

Riassunto: Kinaxis e gli Ottawa Senators rinnovano la partnership, unendo la regione della capitale nazionale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, annuncia la sigla di una rinnovata partnership triennale con gli Ottawa Senators e la loro affiliata AHL, i Belleville Senators. Questa collaborazione è stata concepita per amplificare la visibilità del marchio Kinaxis, rafforzare le radici della comunità e creare esperienze indimenticabili sia per i clienti attuali e quelli potenziali sia p...
Back to Newsroom