Kinaxis facilita lo sviluppo della catena logistica di Shimadzu per l'era moderna della produzione
Il leader giapponese nella produzione di apparecchiature high-tech sceglie Maestro per unificare la programmazione e l'esecuzione, accelerare il processo decisionale e districarsi tra la volatilità commerciale
OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena logistica, oggi ha annunciato che Shimadzu Corporation, uno dei maggiori produttori di strumenti di precisione ad alta tecnologia, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro® per sviluppare la sua strategia della catena logistica e superare la volatilità del mercato globale. Shimadzu si affida a Maestro per simulare scenari commerciali realistici, allineare team di diverse divisioni e agire in modo proattivo prima che si verifichino eventuali interruzioni.
Shimadzu produce apparecchiature di precisione per industrie ad alta tecnologia, dal settore farmaceutico a quello aerospaziale, dove rapidità e lungimiranza sono essenziali.
