Axelspace se torna a primeira empresa privada japonesa a ser reconhecida como associada do Grupo de Observações da Terra (GEO)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) tem o prazer de anunciar que sua subsidiária, a Axelspace Corporation, foi formalmente reconhecida como uma associada do Grupo de Observações da Terra (GEO) — a primeira empresa privada do Japão a receber esta distinção.

O GEO é uma parceria global que reúne 100 governos, incluindo o Japão, e mais de 150 organizações do meio acadêmico, empresarial e da sociedade civil. Ele desenvolve soluções de Inteligência da Terra centradas no usuário, que combinam dados de observação terrestre, informações socioeconômicas, pesquisa e ciência, além de outras fontes de informação para capacitar a sociedade a enfrentar desafios globais preocupantes.

A Axelspace Corporation recebeu o reconhecimento de Associada GEO, que engloba entidades do setor privado, organizações da sociedade civil e ONGs, na reunião do comitê executivo do GEO em 2025. Espera-se que este reconhecimento proporcione oportunidades de compartilhar conhecimento com os governos integrantes - como o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão (MEXT), encarregado do GEO no país - e com organizações participantes, obter informações sobre as necessidades do mercado, explorar novas oportunidades de negócios e consolidar ainda mais a credibilidade e a presença internacional da empresa.

"Nosso grupo está começando a desenvolver soluções de observação terrestre para auxiliar no enfrentamento de vários desafios enfrentados por países emergentes, incluindo aqueles na África, por meio de parcerias com esses países", afirmou Yuya Nakamura, presidente e CEO da Axelspace Holdings. "Ao estabelecer uma parceria benéfica para todos com muitos países emergentes para a cocriação de novos valores, estamos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento de longo prazo de uma base global sólida para a utilização de dados de satélite.”

O Grupo de Observações da Terra: https://earthobservations.org/

*O comunicado completo está disponível aqui: https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

Aviso:

Este documento não configura parte de uma oferta para solicitar investimentos em quaisquer valores mobiliários. Este é um comunicado à imprensa destinado à divulgação pública, não tendo como objetivo solicitar investimentos, seja no Japão ou em outros países.

Além disso, este documento não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos. Os valores mobiliários mencionados neste documento não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”) e não podem ser oferecidos ou comercializados nos Estados Unidos, a menos que sejam registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou que uma isenção dos requisitos de registro se aplique. Os títulos mencionados neste documento não serão oferecidos ou vendidos publicamente nos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.