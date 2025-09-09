Andersen Consulting通过与HAGER Executive Consulting合作增强人力资本能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与专注于董事会服务、猎头和领导力发展的公司HAGER Executive Consulting达成合作协议，增强自身人力资本服务。

HAGER成立于1996年，通过猎头服务和治理解决方案，为工业、医疗保健和金融服务等行业的国际客户提供支持。该公司的方法将深厚的行业洞察与其专有的方法相结合，专注于使领导力潜能与业务转型相匹配。

HAGER管理合伙人Martin Krill表示：“猎头不仅仅是填补一个职位，更是识别潜力并构建持久的领导力。我们的服务核心在于为蓄势变革的组织物色目标驱动的领导者。通过与Andersen Consulting的合作，我们正在全球范围内扩大这一使命。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“HAGER的声誉建立在精准性、信任和对领导力动态的深刻理解基础之上。他们经过验证的方法和战略视角，进一步增强了我们为客户甄选合适人才以塑造长期商业成功的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。

