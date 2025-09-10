Axelspace成为首家获得地球观测组织(GEO)准会员资格的日本私营企业

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”)欣然宣布，其子公司Axelspace Corporation已被正式认可为地球观测组织(GEO)准会员，成为首家获此殊荣的日本私营企业。

GEO是一个全球性合作伙伴关系组织，汇聚了包括日本在内的100多个国家政府，以及150多个来自学术界、企业界和民间社会的机构。该组织致力于产出用户驱动的地球智能解决方案，通过整合地球观测数据、社会经济数据、科研成果及其他信息来源，赋能社会应对关键全球性挑战。

Axelspace Corporation于2025年GEO执行委员会会议上获准成为GEO准会员，该类别涵盖私营部门实体、民间社会组织和非政府组织。这一认可有望为其提供以下机遇：与日本文部科学省（MEXT，日本负责GEO事务的政府部门）等参与国政府及各参与机构分享知识，深入了解市场需求，探索新的商业机会，并进一步增强公司的国际信任度和影响力。

Axelspace Holdings总裁兼首席执行官Yuya Nakamura表示：“本集团正通过与非洲等新兴国家的合作，着手开发地球观测解决方案，以帮助应对这些国家面临的各类挑战。通过与众多新兴国家建立双赢伙伴关系，共同创造新价值，我们致力于为卫星数据利用的强大全球基础的长期发展做出贡献。”

地球观测组织： https://earthobservations.org/

*完整新闻稿请参见此处：https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

