Axelspace成为首家获得地球观测组织(GEO)准会员资格的日本私营企业

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”)欣然宣布，其子公司Axelspace Corporation已被正式认可为地球观测组织(GEO)准会员，成为首家获此殊荣的日本私营企业。

GEO是一个全球性合作伙伴关系组织，汇聚了包括日本在内的100多个国家政府，以及150多个来自学术界、企业界和民间社会的机构。该组织致力于产出用户驱动的地球智能解决方案，通过整合地球观测数据、社会经济数据、科研成果及其他信息来源，赋能社会应对关键全球性挑战。

Axelspace Corporation于2025年GEO执行委员会会议上获准成为GEO准会员，该类别涵盖私营部门实体、民间社会组织和非政府组织。这一认可有望为其提供以下机遇：与日本文部科学省（MEXT，日本负责GEO事务的政府部门）等参与国政府及各参与机构分享知识，深入了解市场需求，探索新的商业机会，并进一步增强公司的国际信任度和影响力。

Axelspace Holdings总裁兼首席执行官Yuya Nakamura表示：“本集团正通过与非洲等新兴国家的合作，着手开发地球观测解决方案，以帮助应对这些国家面临的各类挑战。通过与众多新兴国家建立双赢伙伴关系，共同创造新价值，我们致力于为卫星数据利用的强大全球基础的长期发展做出贡献。”

地球观测组织： https://earthobservations.org/

*完整新闻稿请参见此处：https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

声明：
本文件不构成任何证券投资邀约的组成部分。其为公开披露的新闻稿，并非以在日本或海外招揽投资为目的而编制。
此外，本文件不构成在美国的证券销售邀约。本文件提及的证券尚未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“《证券法》”）注册，并且除非根据《证券法》注册或获得注册要求豁免，否则不得在美国境内发售或出售。本文件提及的证券不会在美国公开发售或出售。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

