Kinaxis impulsa el avance de la cadena de suministro de Shimadzu para la era de la fabricación moderna

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en la organización integral de la cadena de suministro, anunció hoy que Shimadzu Corporation, fabricante líder de instrumentos de precisión de alta tecnología, ha seleccionado a la plataforma Kinaxis Maestro® para impulsar su estrategia de cadena de suministro y enfrentar la volatilidad del comercio global. Shimadzu recurre a Maestro para simular escenarios comerciales reales, coordinar equipos multifuncionales y actuar proactivamente antes de que se produzcan interrupciones.

Shimadzu fabrica equipos de precisión para industrias de alto riesgo, desde la farmacéutica hasta la aeroespacial, en las que la velocidad y la previsión son cruciales. Dada su expansión global, Shimadzu necesitaba una plataforma tecnológica para la cadena de suministro que pudiera procesar datos complejos, ofrecer opciones instantáneas y proteger sus ganancias mientras se desenvuelve en un entorno comercial y arancelario global dinámico.

“Hemos desarrollado nuestra reputación sobre la base de la precisión, la innovación y la excelencia para nuestros socios”, afirmó Akira Okubo, director corporativo, gerente general del departamento de gestión de estrategia DX・IT en Shimadzu Corporation. “En la conmemoración de 150 años de innovación, Maestro nos ayudará a evolucionar hacia el futuro, brindándonos el poder de anticiparnos a los cambios en la demanda, optimizar la planificación en toda nuestra empresa y ejecutar con rapidez y agilidad”.

Shimadzu enfrentó desafíos para impulsar el crecimiento de su negocio, incluyendo cambios rápidos en el entorno externo, brechas entre la información sobre la demanda y los planes de producción, y una menor visibilidad. Los problemas clave incluyeron la gestión de riesgos externos, la prevención de oportunidades perdidas y la reducción de inventario. En particular, los aranceles estadounidenses generaron un efecto dominó en su red global.

Tras una rigurosa evaluación de la competencia, Shimadzu eligió a Maestro por su inigualable capacidad para integrar la planificación y la ejecución en una única solución, además de su probada trayectoria en el sector, que la competencia no puede igualar. Con Maestro, Shimadzu obtendrá una organización integrada de ventas y operaciones, simulación de escenarios en tiempo real para comparar márgenes entre regiones y mitigar riesgos, y la capacidad de tomar decisiones basadas en datos y adaptarse con precisión cuando sea necesario.

“Estamos orgullosos de trabajar con Shimadzu en una transformación de la cadena de suministro que sea más ágil, inteligente y preparada para el futuro”, afirmó Masaki Kogure, presidente de Kinaxis en Japón. . “Maestro es la solución perfecta para impulsar su siguiente etapa. Está diseñado específicamente para ayudar a las empresas a afrontar todo tipo de disrupciones cuando dependen de información en tiempo real que les permita mantenerse a la vanguardia”.

