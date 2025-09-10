ROYC, Elvinger Hoss und GDA: Strategische Fondsarchitektur – Die nächste Welle privaten Kapitals nutzen

STOCKHOLM & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--ROYC hat heute gemeinsam mit den führenden Anwaltskanzleien Elvinger Hoss und GDA die Veröffentlichung eines gemeinsamen Whitepapers mit dem Titel Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital („Strategische Fondsarchitektur – Die nächste Welle privaten Kapitals nutzen”) bekannt gegeben. Der Bericht bietet General Partnern (GPs) und Vermögensverwaltern einen praktischen Fahrplan, um sich in der sich rasch wandelnden Landschaft der Fondsstrukturierung und -vertrieb in Europa zurechtzufinden.

Mit dem Inkrafttreten von ELTIF 2.0, der bevorstehenden Umsetzung der AIFMD II und der erwarteten Kanalisierung von Billionen Euro an Ersparnissen privater Haushalte in langfristige private Märkte durch die EU-Spar- und Investitionsunion (SIU) ist die Fondsstrukturierung zu einer strategischen Priorität auf Vorstandsebene geworden.

„Die Fondsstrukturierung ist nicht mehr nur eine Angelegenheit des Backoffice. Operative Plattformen und Technologien sind heute entscheidend für den Zugang zu Kapital, die Markteinführungsgeschwindigkeit und die Rentabilität der GPs“, sagte Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC. „Dieses Papier zeigt, wie die Integration von rechtlichen, operativen und technologischen Strukturen vom ersten Tag an die Fondsgründung und das Lebenszyklusmanagement in deutliche Wettbewerbsvorteile verwandelt.“

Wichtige Marktkräfte, die den nächsten Vintage-Zyklus (2026–27) prägen

Erweiterte LP-Basis – von Staatsfonds bis hin zu erstmaligen HNWIs, die digitales Onboarding, transparente Berichterstattung und harmonisierte Daten erfordern.

– von Staatsfonds bis hin zu erstmaligen HNWIs, die digitales Onboarding, transparente Berichterstattung und harmonisierte Daten erfordern. Regulierungsreform – ELTIF 2.0 und SIU schaffen neue Kanäle zu massenreichen und Einzelhandelsmärkten, die konforme und skalierbare Strukturen erfordern.

– ELTIF 2.0 und SIU schaffen neue Kanäle zu massenreichen und Einzelhandelsmärkten, die konforme und skalierbare Strukturen erfordern. Technologiegetriebene Skalierung – modulare, cloudnative Plattformen senken die Servicekosten, beschleunigen die Markteinführung und ermöglichen neben geschlossenen Fonds und Co-Investment-Vehikeln auch semi-liquide und Evergreen-Fonds.

Für GPs wird der nächste Vintage-Zyklus (2026–27) neue Maßstäbe in Bezug auf Fondsdesign, Governance und Anlegererfahrung setzen. Unternehmen, die jetzt handeln und integrierte Betriebsplattformen neben erstklassigen Strukturen einbetten, sichern sich dauerhafte Vorteile beim Kapitalzugang und bei den Kapitalkosten.

Das Whitepaper bietet umsetzbare Leitlinien in fünf Bereichen: strategische Ausrichtung, Auswahl der Wrapper, regulatorische Zeitpläne, plattformgesteuerte Betriebsmodelle und Aktivierung des Vertriebs. Außerdem werden Anwendungsfälle beschrieben, die von erstmaligen Managern, die nach Plattformen auf institutionellem Niveau suchen, bis hin zu globalen GPs reichen, die grenzüberschreitende Strategien entwickeln.

ÜBER ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Firmen, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices den nahtlosen Zugang, Vertrieb und die Verwaltung privater Investitionen in großem Umfang ermöglicht. Angesichts der Expansion privater Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiegestützte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. ROYC kombiniert modernste Private-Markets-Technologie mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Anlagelösungen. Seine intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und verändert damit die Art und Weise, wie Private-Market-Investitionen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg verwaltet werden.

