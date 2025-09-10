-

アクセルスペース、地球観測に関する政府間会合（GEO）のアソシエイトに日本の民間企業として初認定

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社アクセルスペースホールディングス（本社:東京都中央区、代表取締役:中村友哉、以下「当社」）は、当社子会社の株式会社アクセルスペースがこのたび、地球観測における国際的な連携を推進する枠組み「地球観測に関する政府間会合 (GEO:Group on Earth Observations）」のアソシエイトに、日本の民間企業として初めて認定されたことをお知らせいたします。

GEOは、日本を含む100カ国以上の政府と、研究機関や民間企業、市民社会などから150以上の組織が参加する国際的な枠組みです。地球規模の課題解決に向けて、地球観測データや社会経済データ、研究と科学、その他の情報を統合したユーザー主導の「Earth Intelligence（地球インテリジェンス）」の開発に取り組んでいます。

株式会社アクセルスペースは、2025年に開催されたGEO執行委員会で、民間企業や市民組織、NGOなどが含まれるGEOアソシエイトに認定されました。これにより、日本でGEOを担当する文部科学省をはじめ各国の政府や参加組織との連携拡大や知見共有、市場ニーズの把握、新規ビジネス開拓の機会を得られるとともに、当社グループの国際的な信用と知名度が一層高められることを期待しています。

株式会社アクセルスペースホールディングス代表取締役の中村友哉は、次のように述べています。
「当社グループは現在、アフリカ諸国をはじめとする新興国が抱えるさまざまな社会課題の解決に向け、当該国のパートナーと協業し、地球観測データを活用したソリューション開発の取り組みを始めています。多くの新興国と、新しい価値の共創を目指したwin-winの関係を実現することにより、地球規模の衛星データ活用基盤の構築に長期的に貢献していきます。」

地球観測に関する政府間会合 (GEO: Group on Earth Observations）: https://earthobservations.org/

アクセルスペースについて
「Space within Your Reach〜宇宙を普通の場所に〜」をビジョンに掲げ、2008年の創業から世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んできました。小型衛星の設計、製造、軌道上運用における独自技術を基盤に、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業「AxelLiner（アクセルライナー）」、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」を展開し、多様な産業のニーズに応えるソリューションを提供しています。これらの事業活動を通して、誰もが宇宙を利用できる社会の実現を目指しています。

株式会社アクセルスペースホールディングス
所在地：東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号　Clipニホンバシビル
代表取締役：中村 友哉（なかむら ゆうや）
設立：2020年3月
https://www.axelspacehd.com/ja/

本件に関するお問い合わせ
株式会社アクセルスペースホールディングス
経営管理本部 経営企画グループ PR＆IRユニット
Email: pr@axelspace.com

