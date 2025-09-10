Credo 新品发布 Bluebird：1.6T 光 DSP芯片专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Credo Technology Group Holding Ltd（纳斯达克代码：CRDO）是一家提供安全可靠高速连接方案的科创型企业，今日正式发布其高性能、低功耗 Bluebird 数字信号处理器（DSP），用于 1.6 Tbps 光模块。该突破性技术实现高能效的单通道 224 Gbps PAM4 数据传输，为解锁业界最前沿 GPU 芯片的强大算力提供关键支撑。

下一代 AI 网络对网络带宽、时延、可靠性、能效方面有着更为严苛且极致的要求。许多现有的1.6T 光模块存在功率过高的问题，导致在部署时面临冷却与电力供应的挑战，限制了1.6T技术的广泛采用。为应对上述挑战，Credo Bluebird DSP 采用先进的 CMOS 工艺，结合 Credo 的专利技术，实现业界领先的能效，实现 1.6T 光模块整体功耗远低于 20 W。

Credo 光产品销售与市场副总裁 Chris Collins 表示：“Bluebird 1.6T 光 DSP 为实现超越现有方案的更高灵活性而精心设计，以支持更广泛的应用场景。这一里程碑式突破再次彰显我们在光通信行业推动创新的承诺——为光模块合作伙伴提供无与伦比的性能与能效，并持续创造长期价值。”

Bluebird 支持 4 通道或 8 通道 224 Gbps PAM4两种配置，既能实现高密度 800 G传输，也能支持容量更大的 1.6 T 光模块；此外，Bluebird同时推出全功能 DSP 与线性接收光模块（LRO）两种版本，全面覆盖纵向扩展（scale-up）与横向扩展（scale-out）等多元网络架构需求。

为突破 GPU 间通信瓶颈，Bluebird 的设计架构经缜密优化，将往返单向时延均控制在 40 ns 以内。这一超低时延可以显著提升大语言模型（LLM）训练与推理过程的计算效率与性能。Bluebird 还配备整套遥测功能，支持链路实时监测与诊断，最大化系统在线时长与可靠性；上述功能亦可用于故障隔离、调试与量产测试。

为便于光模块系统集成、光器件选型及与主机 ASIC 互操作性测试，Bluebird DSP 的电口与光口皆配有全套深度定制的性能优化功能套件，可根据实际环境灵活启用或关闭，例如：在严苛环境下可启用性能优化功能，以提升链路裕量；在高密度集群中可关闭此功能以降低能耗。选配符合 IEEE 标准的内/外前向纠错（FEC）功能，以支持 500 m、2 km 及更长距的光纤传输，便于客户基于一版设计灵活适配不同应用场景。

Bluebird DSP现已开放订购。更多信息请联系您所在地区的Credo销售代表。

