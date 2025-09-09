Mouser Electronics explore la révolution de l'impression 3D et son impact sur la conception, l'ingénierie et la fabrication

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributeur international agréé proposant les composants électroniques et les produits d'automatisation industrielle les plus récents, a publié aujourd'hui le dernier volet de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), intitulé « That's 3D Printed? ». Ce volet explore la manière dont les principes fondamentaux de l'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, ont évolué pour transformer la conception, l'ingénierie et la fabrication grâce à des matériaux novateurs, l'intelligence artificielle (IA), des cycles de production accélérés et une précision de conception inégalée.

L'ingéniosité de l'impression 3D réside dans sa capacité à fabriquer des géométries très complexes et des structures internes sophistiquées, un exploit souvent impossible à réaliser avec les méthodes soustractives conventionnelles. Cette disposition s'est rapidement développée grâce aux innovations issues de l'intégration de l'IA et de nouveaux matériaux, associées aux pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, ces innovations permettent diverses applications, telles que des composants de moteur approuvés par la FAA fabriqués à partir de titane imprimable en 3D et des implants de cartilage humain fabriqués à partir de biomatériaux. Pour les ingénieurs, cette flexibilité créative représente un niveau de liberté de conception sans précédent, encore optimisé par des outils alimentés par l'IA.

Dans le podcast The Tech Between Us, Mark Beatty, fondateur et PDG de 3D Agility, un fournisseur de solutions d’impression 3D, rejoint l’animateur Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser, pour discuter de la manière dont cette technologie peut transformer les processus de fabrication et redéfinir les cycles de vie des équipements ainsi que les stratégies de gestion de l’obsolescence. Le podcast In Between The Tech accueille Stefanie Brickwede, directrice générale de Mobility goes Additive, un réseau européen de fabrication additive, qui présente l’évolution de la fabrication additive. Elle y aborde les progrès en matière de matériaux et l’élargissement du champ d’applications, tout en détaillant ses principaux avantages et les défis à relever pour favoriser une adoption plus large.

« La fabrication additive n'est pas nouvelle, mais son impact s'accélère », a déclaré Yin. « Grâce à l'émergence de nouveaux matériaux et à l'intelligence artificielle, les ingénieurs peuvent désormais concevoir avec plus de précision et moins de contraintes. Cet article explore comment ces avancées remodèlent non seulement les processus de conception, mais contribuent également à résoudre les défis concrets de la chaîne d'approvisionnement grâce à une production rapide et à la demande. »

En plus du podcast, la série EIT comprend une vidéo approfondie, des articlestechniques et des infographiesthématiques, ainsi que du contenu exclusif réservé aux abonnés qui explore les nouveaux matériaux, les outils, les usages de l’IA et les évolutions des flux de travail en ingénierie. En étudiant la diversité des cas d’usage de la fabrication additive, les ingénieurs peuvent développer des solutions innovantes pour la production à la demande, faciliter la création de biens de consommation personnalisés et répondre efficacement aux défis de la chaîne d’approvisionnement grâce à une fabrication localisée et optimisée des pièces de rechange.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes éducatifs les plus reconnus dans le secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous surhttps://www.mouser.com/empowering-innovation/3d-printing/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X, et YouTube.

Pour plus d'informations sur Mouser et découvrir nos derniers produits, rendez-vous sur https://www.mouser.com/newsroom/.

