Axelspace wird als erstes japanisches Privatunternehmen als assoziiertes Unternehmen der Group on Earth Observations (GEO) anerkannt

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation („Axelspace Holdings“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Axelspace Corporation, als assoziiertes Unternehmen der Group on Earth Observations (GEO) formell anerkannt wurde. Diese Auszeichnung hat zuvor noch kein Privatunternehmen aus Japan erhalten.

GEO ist eine globale Partnerschaft, die über 100 Regierungen, einschließlich Japan, und mehr als 150 Organisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringt. Sie entwickelt nutzerorientierte Earth-Intelligence-Lösungen, die Erdbeobachtungsdaten, sozioökonomische Daten, Forschung und Wissenschaft sowie andere Informationsquellen integrieren, um die Gesellschaft bei der Bewältigung zentraler globaler Herausforderungen zu unterstützen.

Axelspace Corporation wurde auf dem GEO Executive Committee Meeting 2025 als GEO Associate anerkannt und gesellt sich damit zu den mit GEO assoziierten Unternehmen des Privatsektors, zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs. Durch diese Anerkennung werden sich dem Unternehmen Gelegenheiten bieten, Wissen mit den teilnehmenden Regierungen – wie dem japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT), das in Japan für die GEO verantwortlich ist – und teilnehmenden Organisationen auszutauschen, Einblicke in Marktbedürfnisse zu gewinnen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und das internationale Vertrauen sowie die Präsenz des Unternehmens weiter zu stärken.

„Unsere Gruppe hat mit der Entwicklung von Erdbeobachtungslösungen begonnen und geht Partnerschaften mit Schwellenländern wie Afrika ein, um sich mit den unterschiedlichen Herausforderungen in diesen Ländern auseinanderzusetzen“, sagte Yuya Nakamura, President und CEO von Axelspace Holdings. „Durch den Aufbau einer für alle Seiten vorteilhaften Partnerschaft mit vielen Schwellenländern zur gemeinsamen Schaffung neuer Werte tragen wir zur langfristigen Entwicklung einer soliden globalen Grundlage für die Nutzung von Satellitendaten bei.“

