-

Mouser Electronics esplora la rivoluzione nella stampa 3D e il suo impatto sulla progettazione, l'ingegneria e la produzione

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato che vanta i componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha rilasciato l'ultima puntata della sua serie imperniata sulla tecnologia, Empowering Innovation Together (EIT), intitolata That's 3D Printed? La puntata esplora l'evoluzione dei principi fondamentali della stampa 3D, nota anche come produzione additiva, fino a trasformare la progettazione, l'ingegneria e la produzione attraverso materiali innovativi, intelligenza artificiale (AI), cicli di produzione accelerati e precisione di progettazione senza precedenti.

La genialità della stampa 3D sta nella sua capacità di fabbricare geometrie altamente complesse e intricate strutture interne, un'impresa spesso impossibile da compiere con i tradizionali metodi sottrattivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President del Marketing
+1 (817) 804-3833
Kevin.Hess@mouser.com

Per informazioni per la stampa, contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Comunicazioni aziendali e Relazioni con i media
+1 (817) 804-7764
Kelly.DeGarmo@mouser.com

Industry:

Mouser Electronics, Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President del Marketing
+1 (817) 804-3833
Kevin.Hess@mouser.com

Per informazioni per la stampa, contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Comunicazioni aziendali e Relazioni con i media
+1 (817) 804-7764
Kelly.DeGarmo@mouser.com

More News From Mouser Electronics, Inc.

Riassunto: La serie più recente dei video a cura di Mouser esplora l'equilibrio tra AI e competenza umana nell'ingegneria

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributore globale autorizzato dei componenti elettronici e dei prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha pubblicato l'ultimo episodio della serie Empowering Innovation Together (EIT) dedicata alla tecnologia, AI-powered engineering (Ingegneria basata sull'AI). L'episodio analizza la ricerca l'impegno per il raggiungimento dell'equilibrio nell'utilizzo delle capacità dell'intelligenza artificiale (AI)...

Riassunto: L'ultima serie Mouser esplora l'intersezione tra tecnologia sostenibile e innovazione ingegneristica

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato di nuovissime componenti elettroniche e di prodotti di automazione industriali, ha rilasciato oggi la tecnologia Reduce, Reuse, Reimagine Tech, l'ultima rata della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT). Questa nuova serie approfondisce le nuove tecnologie che lavorano per migliorare il nostro ambiente fornendo al contempo soluzioni ingegneristiche innovative per il futuro....

Riassunto: Potenziale neurale: Mouser Series esplora le interfacce cervello-computer all'intersezione tra mente e tecnologia

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore autorizzato a livello mondiale con gli ultimi componenti elettronici e prodotti di automazione industriale, oggi ha annunciato il rilascio dell'ultima parte della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), che esamina il settore in rapida evoluzione delle interfacce cervello-computer (BCI, brain-computer interfaces). Questa serie affronta e approfondisce le sfide e le opportunità della progettazi...
Back to Newsroom