Mouser Electronics esplora la rivoluzione nella stampa 3D e il suo impatto sulla progettazione, l'ingegneria e la produzione

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato che vanta i componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha rilasciato l'ultima puntata della sua serie imperniata sulla tecnologia, Empowering Innovation Together (EIT), intitolata That's 3D Printed? La puntata esplora l'evoluzione dei principi fondamentali della stampa 3D, nota anche come produzione additiva, fino a trasformare la progettazione, l'ingegneria e la produzione attraverso materiali innovativi, intelligenza artificiale (AI), cicli di produzione accelerati e precisione di progettazione senza precedenti.

La genialità della stampa 3D sta nella sua capacità di fabbricare geometrie altamente complesse e intricate strutture interne, un'impresa spesso impossibile da compiere con i tradizionali metodi sottrattivi.

