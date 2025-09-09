-

Andersen Consulting透過與HAGER Executive Consulting合作強化人力資本能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與專注於董事會服務、獵才和領導力發展的公司HAGER Executive Consulting達成合作協議，強化自身人力資本服務。

HAGER成立於1996年，透過獵才服務和治理解決方案，為工業、醫療保健和金融服務等產業的國際客戶提供支援。該公司的方法將深厚的產業洞察與其專有的方法相結合，專注于使領導力潛能與業務轉型相匹配。

HAGER執行合夥人Martin Krill表示：「獵才不僅僅是填補一個職位，更是發現潛力並建構持久的領導力。我們的服務核心在於為蓄勢變革的組織物色目標驅動的領導者。透過與Andersen Consulting的合作，我們正在全球擴大這一使命。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「HAGER的聲譽建立在精準性、信任和對領導力動態的深刻理解基礎之上。他們經過驗證的方法和策略視角，進一步強化了我們為客戶甄選合適人才以塑造長期商業成功的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting與MJB Technology Solutions合作提升數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與MJB Technology Solutions建立合作強化其數位化轉型平台。後者是一家總部位於加拿大的公司，專注於ServiceNow、人工智慧、分析和IT轉型領域。 MJB Technology Solutions成立於2002年，為銀行、電信和製造業等產業的客戶設計並提供客製化軟體、數位平台和營運系統。該公司的核心能力包括全面的ServiceNow服務，以及AI驅動的解決方案、商業智慧與分析，以及數位化IT策略，始終致力於提供可量化的成果和長期價值。 MJB Technology Solutions執行長Mark Bains表示：「二十年來，我們一直致力於提供客製化解決方案，協助客戶因應關鍵業務挑戰。與Andersen Consulting的合作代表我們在全球擴大創新，同時堅守誠信、信任與影響力價值觀的新篇章。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「MJB在企業IT環境和新興技術領域擁有出色的執行記錄。其在ServiceNow、AI...

Andersen Consulting透過與FirstQA Systems合作強化端對端技術能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與FirstQA Systems簽署合作協議深化其數位化轉型和AI能力。FirstQA Systems是首屈一指的技術服務提供者，以其在商業AI、數位化轉型和網路安全領域的專業知識而著稱。 自2011年總部設立於日本以來，FirstQA Systems K.K.一直是以顧問為導向的技術服務公司，為亞洲、歐洲和北美的《財星》500大企業及跨國企業提供支援。該公司專精於AI、數位化轉型（借助ServiceNow、SAP和Salesforce平台）以及IT與OT網路安全。透過集團公司Himitsu Lab Limited，FirstQA Systems憑藉HIMITSU8™統一開發架構(UDF)™提供下一代代理AI解決方案。該公司的產業專長涵蓋製造業、製藥業以及銀行和金融服務領域。 FirstQA Systems K.K.董事總經理Naveen MV表示：「與Andersen Consulting的合作代表我們在企業轉型領域邁出令人振奮的步伐。透過我們的創業工作室Himitsu Lab...

Andersen Consulting與Fabric攜手合作，深化業務轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Fabric簽署合作協議來擴展自身平台，後者是一家策略設計公司，致力於協助組織在文化與營運中整合永續供應鏈和以人為本的創新。 Fabric于2021年在日本成立，與企業及全球品牌共同打造再生商業模式、永續品牌策略及適用於未來需求的產品。該公司運用策略設計方法與設計思維，推動供應鏈、品牌和人力資源領域以洞察為導向的轉型。Fabric以系統思維方法及發揮社會與環境影響的承諾著稱，同時主導著整合永續發展、人力資本與AI的數位化轉型計畫。 Fabric創辦人兼執行長James Hollow表示：「Fabric的使命是透過與人、社會和互連生命系統的再生關係協助企業蓬勃發展。我們超越傳統顧問模式，透過洞察、想像力與價值觀設計轉型之旅。與Andersen Consulting的合作強化了我們與志同道合組織合作的能力——這些組織不僅將永續發展視為責任，更視其為機會。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Fabric根植于系統思維與再生策略的設計優先方法論，...
Back to Newsroom