Andersen Consulting透過與HAGER Executive Consulting合作強化人力資本能力

HAGER成立於1996年，透過獵才服務和治理解決方案，為工業、醫療保健和金融服務等產業的國際客戶提供支援。該公司的方法將深厚的產業洞察與其專有的方法相結合，專注于使領導力潛能與業務轉型相匹配。

HAGER執行合夥人Martin Krill表示：「獵才不僅僅是填補一個職位，更是發現潛力並建構持久的領導力。我們的服務核心在於為蓄勢變革的組織物色目標驅動的領導者。透過與Andersen Consulting的合作，我們正在全球擴大這一使命。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「HAGER的聲譽建立在精準性、信任和對領導力動態的深刻理解基礎之上。他們經過驗證的方法和策略視角，進一步強化了我們為客戶甄選合適人才以塑造長期商業成功的能力。」

