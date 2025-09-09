Mouser Electronics 探索 3D 打印革命及其對設計、工程與製造的深遠影響

德克薩斯州達拉斯 & 沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mouser Electronics, Inc. 作為全球授權分銷商，提供最新的電子元件與工業自動化產品。公司今日發布《Empowering Innovation Together（EIT，攜手創新共贏未來）》技術系列的最新一期，題為 That's 3D Printed?（這是 3D 打印？）。本期聚焦 3D 打印（亦稱「增材製造」）的基礎原理如何透過新型材料、人工智能（AI）、加速的生產周期以及前所未有的設計精度，推動設計、工程和製造領域的變革。

3D 打印的巧思在於能夠製作高度複雜的幾何形狀與精細的內部結構，這往往是傳統減材製造方法難以實現的。得益於 AI 與新材料的融合創新，加之供應鏈壓力帶來的推動，這一能力正迅速擴展，並促成多元化應用，例如：採用可 3D 打印鈦材製造且獲 FAA 批准的發動機部件，以及用生物材料製成的人體軟骨植入物。對於工程師而言，這種創造靈活性意味著前所未有的設計自由度，並可藉助 AI 驅動工具進一步優化。

在 The Tech Between Us 播客中，3D 打印解決方案供應商 3D Agility 創辦人兼行政總裁 Mark Beatty 與主持人、Mouser 技術內容總監 Raymond Yin 討論此技術如何改變製造流程，並重塑設備生命週期與汰換策略。另一檔 In Between The Tech 播客則邀請歐洲增材製造網絡 Mobility goes Additive 的董事總經理 Stefanie Brickwede，詳述增材製造的發展進程，並探討材料進步、應用版圖的擴張、其關鍵優勢以及更廣泛採用所面臨的挑戰。

「增材製造並非新技術，但其影響正加速顯現。」Yin 表示，「隨著新材料與 AI 的興起，工程師如今能夠以更高精度、較少限制進行設計。本期內容探討這些進步如何不僅重塑設計工作流程，亦透過快速、按需的生產，協助解決真實世界的供應鏈難題。」

除播客外，本期 EIT 系列亦包括深度影片、技術文章、主題資訊圖表，以及訂閱者專屬內容，深入剖析新材料、新工具、AI 應用與工程工作流程的變革。藉由了解增材製造的多樣化用例，工程師可為按需生產開發創新解決方案，推動客製化消費品的打造，並透過本地化且高效的備件製造，有效應對供應鏈挑戰。

自 2015 年創立以來，Mouser 的 Empowering Innovation Together 計劃已成為電子元件行業最具知名度的教育項目之一。如需了解更多資訊，請瀏覽 https://www.mouser.com/empowering-innovation/3d-printing/並於 Facebook、LinkedIn、X 和 YouTube 追蹤 Mouser。

更多 Mouser 新聞與最新產品資訊，請瀏覽 https://www.mouser.com/newsroom/。

