ROYC, Elvinger Hoss et GDA : Une architecture stratégique des fonds, ou comment saisir la prochaine vague de capitaux privés

STOCKHOLM et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--ROYC, en collaboration avec les cabinets d’avocats de premier plan Elvinger Hoss et GDA, a annoncé aujourd’hui la publication d’un livre blanc commun intitulé « Une architecture stratégique des fonds, ou comment saisir la prochaine vague de capitaux privés ». Ce rapport offre aux commandités (GP) et aux gestionnaires d’actifs une feuille de route pratique pour naviguer dans le paysage européen en rapide évolution de la structuration et de la distribution des fonds.

Avec l’entrée en vigueur de l’ELTIF 2.0, la mise en œuvre prochaine de l’AIFMD II et l’Union de l’épargne et des investissements (SIU) de l’UE qui devrait canaliser des billions d’euros d’épargne des ménages vers les marchés privés à long terme, la structuration des fonds est devenue une priorité stratégique au niveau des conseils d’administration.

« La structuration des fonds n’est plus seulement une préoccupation du back-office. Les plateformes opérationnelles et la technologie sont désormais déterminantes pour l’accès au capital, la rapidité de mise sur le marché et la rentabilité des GP », déclare Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC. « Ce document montre comment l’intégration de l’architecture juridique, opérationnelle et technologique dès le premier jour transforme la création de fonds et la gestion du cycle de vie en avantages concurrentiels distincts. »

Principales forces du marché qui façonneront le prochain cycle vintage (2026-2027) :

Élargissement de la base des LP : des fonds souverains aux particuliers fortunés novices, ce qui nécessite une intégration numérique, des rapports transparents et des données harmonisées.

: des fonds souverains aux particuliers fortunés novices, ce qui nécessite une intégration numérique, des rapports transparents et des données harmonisées. Réforme réglementaire : l’ELTIF 2.0 et la SIU créent de nouveaux canaux vers les marchés de masse et de détail, exigeant des structures conformes et évolutives.

: l’ELTIF 2.0 et la SIU créent de nouveaux canaux vers les marchés de masse et de détail, exigeant des structures conformes et évolutives. Échelle axée sur la technologie : les plateformes modulaires et basées sur le cloud réduisent le coût des services, accélèrent la mise sur le marché et permettent la création de fonds semi-liquides et à durée indéterminée, parallèlement aux fonds fermés et aux véhicules de co-investissement.

Pour les GP, le prochain cycle vintage (2026-2027) établira de nouvelles références en matière de conception de fonds, de gouvernance et d’expérience des investisseurs. Les entreprises agissant dès maintenant en intégrant des plateformes opérationnelles intégrées et une structuration de premier ordre s’assureront des avantages durables en matière d’accès au capital et de coût du capital.

Ce livre blanc fournit des conseils pratiques dans cinq domaines : la portée stratégique, la sélection des enveloppes, les délais réglementaires, les modèles opérationnels basés sur des plateformes et l’activation de la distribution. Il présente également des cas d’utilisation allant des gestionnaires débutants à la recherche de plateformes de niveau institutionnel aux GP mondiaux élaborant des stratégies transfrontalières.

À PROPOS DE ROYC

ROYC est la première société européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux bureaux de gestion du patrimoine multifamiliaux d’accéder, de distribuer et de gérer de manière transparente des investissements privés à grande échelle. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe dédiée aux marchés privés avec des solutions de structuration de fonds et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, transformant ainsi la manière dont les investissements sur les marchés privés sont gérés tout au long du cycle de vie des fonds.

