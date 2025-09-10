ClickUp beschleunigt auf 300 Millionen US-Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz und 400 % Wachstum im Bereich KI-Vertrieb

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ClickUp, der erste konvergente KI-Arbeitsbereich, gab heute bekannt, dass er einen Jahresumsatz von 300 Millionen US-Dollar überschritten hat und nun weltweit über 20 Millionen Nutzer bedient. Diese Meilensteine festigen die Führungsposition von ClickUp in der Welt der Arbeitssoftware, markieren den Beginn einer neuen Ära der KI für die Arbeit und signalisieren das Ende des Work Sprawl.

Seit Jahren kämpfen Teams mit dem Problem des „Work Sprawl”, also der unzusammenhängenden Apps, Menschen und Prozesse, die still und leise die Produktivität beeinträchtigen. Laut ClickUp kostet dieses Problem die Wirtschaft jedes Jahr 2,5 Billionen US-Dollar. Das schnelle Wachstum von ClickUp ist auf seinen einzigartigen Ansatz zurückzuführen, der über 50 Arbeitswerkzeuge zusammenführt, über 200 Arbeitsabläufe unterstützt und die KI- und Agentenstrategien der Kunden koordiniert. Zu den wichtigsten Wachstumszahlen gehören:

ARR: 300 Millionen US-Dollar ARR: Wachstumsführer im Bereich Arbeitsmanagement.

Kategorienkonvergenz: Über 50 % der Kunden nutzen mittlerweile mehr als fünf konvergierte ClickUp-Apps.

Beschleunigte Nachfrage: Über 800.000 Team-Anmeldungen pro Monat, was einer Steigerung von 145 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Software konvergiert endlich, und das wurde auch Zeit“, sagte Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp. „Wir haben ClickUp entwickelt, um dem Chaos dem Work Sprawl ein Ende zu setzen und Teams einen einzigen, konvergierten KI-Arbeitsbereich zu bieten. KI ist revolutionär, wenn sie über den vollständigen Arbeitskontext verfügt – genau das bietet die Konvergenz. Die Zukunft der Software ist konvergiert, und wir sind die Ersten, die dies umsetzen.“

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp vereint Chat, Kalender, Projekte und die leistungsstarke ClickUp Brain KI. Durch die Konvergenz von Aufzeichnungs- und Kommunikationssystemen liefert ClickUp 100 % Kontext und ermöglicht es seiner KI, Einblicke und Automatisierungen zu bieten, die eigenständige Tools einfach nicht leisten können. Seine führenden KI-Fähigkeiten sind ein weiterer Grund für das herausragende Wachstum.

Dan Zhang, CFO von ClickUp, führt dieses Wachstum auf einen Anstieg der KI-Nachfrage zurück: „Unser KI-Geschäft boomt. Die KI-Nutzung wächst um 800 % im Vergleich zum Vorjahr, die durchschnittliche Größe der verkaufsorientierten Geschäfte ist 7-mal größer, wenn KI einbezogen wird, und mehr als 40 % der neuen verkaufsorientierten Geschäfte beinhalten mittlerweile KI. Wir verzeichnen in diesem Jahr bereits ein Wachstum von über 400 % im KI-Vertrieb, und es geht weiter bergauf. KI ist für uns kein Add-on, sondern in die Kern-Workflows eingebettet, die die zentralen Geschäftsprozesse unserer Kunden steuern.“

Als erster konvergierter KI-Arbeitsbereich konzentriert sich ClickUp ganz auf sein Versprechen, die menschliche Produktivität zu maximieren. Ein einziger Ort, an dem Menschen und KI zusammenarbeiten können. Das Umsatzwachstum ist der Beweis dafür, dass diese Versprechen gegenüber über 20 Millionen Nutzern eingehalten werden. Jeden Monat kommen 800.000 neue ClickUp-Nutzer hinzu, und die Nachfrage steigt weiter.

