Verimatrix et Velocix collaborent pour combattre le piratage de CDN

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour une collaboration stratégique avec Velocix, le principal fournisseur de logiciels CDN destinés aux opérateurs, afin d’aider les fournisseurs de streaming à lutter contre le piratage, mais également d’accroître les abonnements vidéo payants et à réduire les coûts liés au CDN. Cette initiative conjointe offre aux fournisseurs de services de streaming les moyens de détecter, de bloquer et d'empêcher l'utilisation non autorisée par des tiers du réseau CDN.

Le piratage de CDN, qui consiste pour des utilisateurs non autorisés à profiter directement du contenu du réseau sans payer, représente un défi majeur et coûteux pour les fournisseurs de services vidéo. Verimatrix Streamkeeper™ Counterspy assure la protection côté client, garantissant que seuls les utilisateurs légitimes peuvent accéder au contenu, grâce à une authentification stricte des applications, à la protection des clés de contenu et à la sécurisation de l'échange de tokens. La plateforme CDN et d'analyse vidéo Velocix permet aux opérateurs de télécommunications de bénéficier de fonctionnalités puissantes côté serveur, notamment des systèmes avancés de tokenisation, la limitation du flux, la révocation des tokens et la détection des anomalies grâce notamment à l'intelligence artificielle.

Ensemble, les deux entreprises s’allient tout au long de la chaîne de diffusion pour offrir un moyen de mettre fin au piratage des flux, de protéger les contenus premium et de réduire les coûts de diffusion. Les opérateurs peuvent également accroître le nombre d'abonnements vidéo en favorisant les abonnements payants et en améliorant l'expérience utilisateur des abonnés notamment en réaffectant la bande passante piratée du CDN aux utilisateurs payants. Grâce à l'élimination du trafic illicite, les demandes CDN peuvent ainsi diminuer de 30 % ou plus pendant les périodes de forte utilisation.

« Collaborer avec Velocix était une démarche cohérente pour Verimatrix, dans la mesure où nous disposons de technologies complémentaires et partageons un objectif commun : protéger les revenus des fournisseurs de streaming contre le fléau du piratage », a déclaré Carlo Stramaglia, head of anti-piracy business de Verimatrix. « Streamkeeper Counterspy a été conçu pour fonctionner en combinaison avec les CDN, et Velocix est le partenaire idéal pour illustrer notre capacité à faire de la protection contre le piratage un avantage direct en termes de réduction des coûts et de génération de revenus pour chacun de nos clients. »

« Le piratage des CDN est une préoccupation majeure pour le secteur du streaming, car les répercussions négatives sur les entreprises vidéo sont importantes, concrètes et actuelles », a déclaré Marco Rico, Head of Products chez Velocix. « Notre alliance avec Verimatrix nous permet de combiner notre solide expérience afin d'offrir aux opérateurs une solution claire de lutte contre le vol de contenu en streaming, permettant ainsi de réduire les coûts et d'augmenter les revenus, et ainsi d'améliorer la gestion et la rentabilité de leurs activités vidéo. »

Cette collaboration représente une opportunité majeure pour les diffuseurs, les opérateurs de télévision payante et les fournisseurs de streaming qui sont toujours en quête d'une approche globale de lutte contre le piratage et d'optimisation de leurs performances commerciales.

Pour en savoir plus, vous pouvez visionner le webinar joint «Stop the Steal: Inside CDN Leeching & Piracy» disponible à la demande sur ce lien, ou rencontrer les équipes en personne à l'IBC 2025, RAI Amsterdam, du 12 au 15 septembre : Prenez rendez-vous avec Verimatrix (Hall 1 – BS.20) ou demandez un rendez-vous avec Velocix (Hall 5 – C.75).

A propos de Velocix

Velocix est le premier fournisseur mondial de technologies de streaming vidéo, de plan de contrôle et d'analyse de qualité opérateur, offrant aux plus grands opérateurs mondiaux des expériences de divertissement exceptionnelles. Ses solutions logicielles hybrides basées sur le cloud permettent de gérer des milliards de sessions de visionnage chaque année, permettant ainsi aux opérateurs d'optimiser l'efficacité, la sécurité et la monétisation de leurs services vidéo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velocix.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX, FR0010291245) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.