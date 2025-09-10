Credo 新品發佈 Bluebird：1.6T 光 DSP晶片 專為低功耗、高頻寬與超低延遲的 AI 網路打造

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Credo Technology Group Holding Ltd（納斯達克股票代碼：CRDO）是一家提供安全可靠高速連接方案的創新企業，今日正式發佈其高性能、低功耗 Bluebird 數位訊號處理器（DSP），用於 1.6 Tbps 光模組。該突破性技術支援每通道 224Gbps 的 PAM4 能源高效資料傳輸，為解鎖業界最先進 GPU 晶片運算能力的關鍵。

下一代 AI 網路對網路頻寬、時延、可靠性、能效方面有著更為嚴苛且極致的要求。許多現有的1.6T收發器存在高功耗的問題，導致在部署時面臨冷卻與電力供應的挑戰，限制了1.6T技術的廣泛採用。為應對上述挑戰，Credo Bluebird DSP 採用先進的 CMOS 技術，結合 Credo 的專利技術，實現業界領先的能效，使 1.6T 光模組整體功耗遠低於 20 W。

Credo 光產品銷售與市場副總裁 Chris Collins 表示：“Bluebird 1.6T 光 DSP 為實現超越現有方案的更高靈活性而精心設計，以支持更廣泛的應用場景。這一里程碑式突破再次彰顯我們在光通訊行業推動創新的承諾——為光模組合作夥伴提供無與倫比的性能與能效，並持續創造長期價值。”

Bluebird 支援 4 通道或 8 通道 224 Gbps PAM4兩種配置，既能實現高密度 800 G傳輸，也能支援容量更大的 1.6 T 光模組；此外，Bluebird同時推出全功能 DSP 與線性接收光模組（LRO）兩種版本，全面覆蓋縱向擴展（scale-up）與橫向擴展（scale-out）等多元網路架構需求。

為突破 GPU 間通訊的瓶頸，Bluebird 的設計架構經縝密優化，以確保每個方向的延遲低於 40ns。這一超低時延可以顯著提升大語言模型（LLM）訓練與推理過程的運算效率與性能。Bluebird 還同時具備一套完整的遙測功能，支援即時監測與診斷，最大化系統線上時長與可靠性；上述功能亦可用於故障隔離、除錯與量產測試。

為便於光模組系統集成、光器件選型及與主機 ASIC 互通性測試，Bluebird DSP 的電口與光口皆配有全套深度定制的性能優化功能套件，可根據實際環境靈活啟用或關閉，例如：在嚴苛環境下可啟用性能優化功能，以提升鏈路裕量；在高密度集群中可關閉此功能以降低能耗。選配符合 IEEE 標準的內/外前向糾錯（FEC）功能，以支援 500 m、2 km 及更長距的光纖傳輸，便於客戶基於一版設計靈活適配不同應用場景。

Bluebird DSP現已開放訂購。更多資訊請聯繫您所在地區的Credo銷售代表。

如需瞭解Credo產品的更多資訊，請點選此產品介紹頁面。

