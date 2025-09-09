Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor menselijk kapitaal uit met HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn aanbod aan menselijk kapitaal uit via een samenwerkingsovereenkomst met HAGER Executive Consulting, een bedrijf gespecialiseerd in bestuursdiensten, executive search en leiderschapsontwikkeling.

HAGER, opgericht in 1996, ondersteunt klanten internationaal in verschillende sectoren – waaronder de industrie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening – met executive search-diensten en governance-oplossingen. De aanpak van het bedrijf integreert diepgaande sectorkennis met zijn eigen methodologie, gericht op het afstemmen van leiderschapspotentieel op bedrijfstransformatie.

"Executive search gaat over meer dan alleen het vervullen van een vacature; het gaat over het herkennen van potentieel en het opbouwen van duurzaam leiderschap," aldus Martin Krill, Managing Partner van HAGER. "Onze diensten zijn gericht op het verbinden van doelgerichte leiders met organisaties die klaar zijn voor verandering. Door de samenwerking met Andersen Consulting versterken we die missie wereldwijd."

"De reputatie van HAGER is gebaseerd op precisie, vertrouwen en een diepgaand begrip van leiderschapsdynamiek," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun bewezen methodologie en strategische perspectief versterken ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het identificeren van het juiste talent om zakelijk succes op de lange termijn vorm te geven."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen biedt via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

