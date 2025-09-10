Axelspace devient la première entreprise privée japonaise reconnue comme membre associé du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (« Axelspace Holdings ») a le plaisir d’annoncer que sa filiale, Axelspace Corporation, a été officiellement reconnue comme membre associé du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), devenant ainsi la première entreprise privée japonaise à recevoir cette distinction.

Le GEO est un partenariat mondial qui rassemble plus de 100 gouvernements, dont le Japon, et plus de 150 organisations issues du monde universitaire, des entreprises et de la société civile. Il produit des solutions de veille terrestre axées sur les utilisateurs, qui intègrent des données d’observation de la Terre, des données socio-économiques, des études et de la recherche scientifique, ainsi que d’autres sources d’information, afin de donner à la société les moyens de relever les défis mondiaux critiques.

Axelspace Corporation a été reconnue comme membre associé du GEO, qui comprend des entités du secteur privé, des organisations de la société civile et des ONG, lors de la réunion du comité exécutif du GEO en 2025. Cette reconnaissance devrait permettre de partager des connaissances avec les gouvernements participants, tels que le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), qui est responsable du GEO au Japon, et les organisations participantes, d’acquérir des informations sur les besoins du marché, d’explorer de nouvelles opportunités commerciales et de renforcer davantage la confiance internationale et la présence de l’entreprise.

« Notre groupe commence à développer des solutions d’observation de la Terre afin d’aider à relever les différents défis auxquels sont confrontés les pays émergents, notamment ceux d’Afrique, grâce à des partenariats avec ces pays », déclare Yuya Nakamura, président-directeur général d’Axelspace Holdings. « En établissant un partenariat gagnant-gagnant avec de nombreux pays émergents afin de co-créer de nouvelles valeurs, nous nous engageons à contribuer au développement à long terme d’une base mondiale solide pour l’utilisation des données satellitaires. »

Le Groupe sur l’observation de la Terre : https://earthobservations.org/

*Communiqué complet disponible ici : https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

