Kinaxis助力Shimadzu在现代制造时代推进供应链升级

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，高科技精密仪器顶级制造商Shimadzu Corporation已选择Kinaxis Maestro®平台来推进其供应链战略，并在全球贸易波动中占据优势。Shimadzu正借助Maestro模拟真实贸易场景、协调跨职能团队，并在供应链中断发生前主动采取行动。

Shimadzu为制药、航空航天等关键行业制造精密设备，在这些领域中，速度和前瞻性至关重要。随着全球业务的扩张，Shimadzu需要一个供应链技术平台，以处理复杂数据、提供即时可选方案，并在动态的全球关税和贸易环境中保护利润。

Shimadzu Corporation旗下DX・IT战略管理部总经理、公司高管Akira Okubo表示：“我们凭借为合作伙伴提供的精准性、创新性和卓越性建立了声誉。在迎来公司创新发展150周年之际，Maestro将帮助我们向未来演进，使我们能够预测需求变化、优化全业务规划，并以快速、敏捷的方式执行。”

Shimadzu在推进业务增长时面临诸多挑战，包括外部环境的快速变化、需求信息与生产计划之间的差距，以及可见性降低。关键问题包括管理外部风险、防止错失机会和减少库存。特别是，美国关税在其全球网络中引发了连锁反应。

经过对竞争对手的严格评估，Shimadzu选择了Maestro，因其具有将规划与执行整合到单一解决方案中的无与伦比的能力，以及竞争对手无法企及的成熟行业记录。借助Maestro，Shimadzu将实现销售与运营的一体化协调、实时场景模拟以比较跨地区利润率并降低风险，以及在需要时基于数据做出决策并精准调整的能力。

Kinaxis日本区总裁Masaki Kogure表示：“我们很自豪能与Shimadzu合作，推动更加敏捷、智能且面向未来的供应链转型。Maestro是支持其下一阶段发展的理想解决方案。它专为帮助企业在依赖实时洞察以保持领先地位时应对各种中断情况而设计。”

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。

来源：Kinaxis Inc

