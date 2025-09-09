Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de capital humain avec HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting enrichit son offre en matière de capital humain grâce à un accord de collaboration avec HAGER Executive Consulting, une société spécialisée dans les services aux conseils d'administration, la recherche de cadres et le développement du leadership.

Fondée en 1996, HAGER accompagne ses clients à l'échelle internationale dans divers secteurs, notamment l'industrie, la santé et les services financiers, grâce à ses services de recherche de cadres et ses solutions de gouvernance. L'approche de l'entreprise combine une connaissance approfondie du secteur et une méthodologie exclusive axée sur l'alignement du potentiel de leadership avec la transformation de l'entreprise.

« Le recrutement de cadres supérieurs ne se limite pas à pourvoir un poste, il s’agit de reconnaître le potentiel et de bâtir un leadership durable », a déclaré Martin Krill, associé directeur de HAGER. « Nos services visent principalement à mettre en relation des leaders motivés par des objectifs précis avec des organisations prêtes à changer. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous amplifions cette mission à l’échelle internationale. »

« La réputation de HAGER repose sur la précision, la confiance et une compréhension approfondie des dynamiques de leadership », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général international d'Andersen. « Leur méthodologie éprouvée et leur perspective stratégique renforcent encore notre capacité à aider nos clients à identifier les talents appropriés pour assurer leur réussite commerciale à long terme. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

