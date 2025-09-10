Andersen Consulting amplía sus capacidades de capital humano con HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora su oferta de capital humano a través de un acuerdo de colaboración con HAGER Executive Consulting, firma especializada en servicios de directorio, búsqueda de ejecutivos y desarrollo de liderazgo.

Fundada en 1996, HAGER apoya a clientes internacionales de diversos sectores, como el industrial, el sanitario y el financiero, mediante servicios de búsqueda de ejecutivos y soluciones de gobernanza. El enfoque de la firma integra un profundo conocimiento del sector con su metodología propia, centrada en alinear el potencial de liderazgo con la transformación empresarial.

“La búsqueda de ejecutivos implica mucho más que cubrir un puesto; se trata de reconocer el potencial y desarrollar un liderazgo duradero”, comentó Martin Krill, socio director de HAGER. “Nuestros servicios se centran en conectar a líderes con propósito con organizaciones preparadas para el cambio. A través de la colaboración con Andersen Consulting, buscamos ampliar esa misión a escala global”.

“La reputación de HAGER se basa en la precisión, la confianza y un profundo conocimiento de la dinámica del liderazgo“, explicó Mark L. Vorsatz, presidente global y CEO de Andersen. “Su metodología probada y su perspectiva estratégica refuerzan nuestra capacidad para ayudar a los clientes a identificar el talento adecuado para impulsar el éxito empresarial a largo plazo“.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. La compañía se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría de primer nivel, asesoramiento fiscal, legal, de valuación, movilidad global y experiencia en asesoría en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

