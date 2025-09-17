Northern Escape Heli-Skiing ziet wereldwijde toename van vraag nu avonturiers op zoek zijn naar de legendarische poedersneeuw van Canada

TERRACE, Brits Columbia--(BUSINESS WIRE)--Luxe avontuurlijke reizen blijven versnellen: analisten voorspellen ~7,6% jaarlijkse groei tot 2030. Ondertussen bereikte het wereldwijde toerisme in 2024 recordhoogtes en ligt het skitoerisme boven de normen van vóór de pandemie. Northern Escape Heli-Skiing (NEH), door de World Ski Awards in 2022, 2023 en 2024 uitgeroepen tot 's werelds beste heliski-operator, blijft elke winter een echt internationale mix van gasten verwelkomen.

Wereldwijde aantrekkingskracht

Reizigers na de pandemie geven prioriteit aan afgelegen, natuurgerichte avonturen en reisroutes waarbij privacy voorop staat. Avontuurlijk toerisme zit wereldwijd in de lift, terwijl uit onderzoek blijkt dat sociale media en content van influencers de vraag naar bijzondere bergervaringen in de versnelling zetten.

