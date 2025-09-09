Kinaxis soutient Shimadzu dans la modernisation de sa chaîne logistique pour l’ère de la fabrication moderne

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que Shimadzu Corporation, l’un des principaux fabricants d’instruments de précision de haute technologie, a choisi la plateforme Kinaxis Maestro® pour faire progresser sa stratégie en matière de chaîne d’approvisionnement et faire face à la volatilité du commerce mondial. Shimadzu se tourne vers Maestro pour simuler des scénarios commerciaux réels, aligner ses équipes interfonctionnelles et agir de manière proactive avant que les perturbations ne surviennent.

Shimadzu fabrique des équipements de précision pour des industries à haut risque, allant du secteur pharmaceutique à l’aérospatiale, où la rapidité et la prévoyance sont essentielles. Dans le cadre de son expansion mondiale, Shimadzu avait besoin d’une plateforme technologique de chaîne d’approvisionnement capable de traiter des données complexes, d’offrir des options instantanées et de protéger ses profits dans un environnement tarifaire et commercial mondial dynamique.

« Nous avons bâti notre réputation sur la précision, l’innovation et l’excellence pour nos partenaires », déclare Akira Okubo, directeur général du département DX・IT Strategy Management chez Shimadzu Corporation. « Alors que nous célébrons 150 ans d’innovation, Maestro nous aidera à évoluer vers l’avenir, en nous donnant la capacité d’anticiper les changements de la demande, d’optimiser la planification dans l’ensemble de notre entreprise et d’agir avec rapidité et agilité. »

Shimadzu a dû faire face à plusieurs défis pour poursuivre la croissance de ses activités, notamment des changements rapides de l’environnement externe, des écarts entre les informations sur la demande et les plans de production, ainsi qu’une visibilité réduite. Les principaux enjeux comprenaient la gestion des risques externes, la prévention des opportunités manquées et la réduction des stocks. En particulier, les tarifs douaniers américains ont eu des répercussions sur l’ensemble de leur réseau mondial.

Après une évaluation rigoureuse de ses concurrents, Shimadzu a choisi Maestro pour sa capacité inégalée à regrouper la planification et l’exécution dans une solution unique, ainsi que pour ses antécédents éprouvés dans le secteur, que ses concurrents ne peuvent égaler. Avec Maestro, Shimadzu bénéficiera d’une orchestration intégrée des ventes et des opérations, d’une simulation de scénarios en temps réel pour comparer les marges entre les régions et atténuer les risques, ainsi que de la capacité de prendre des décisions fondées sur des données et de s’adapter avec précision lorsque cela est nécessaire.

« Nous sommes fiers de travailler avec Shimadzu à la transformation de sa chaîne d’approvisionnement afin de la rendre plus agile, plus intelligente et prête pour l’avenir », déclare Masaki Kogure, président de Kinaxis au Japon. « Maestro est la solution idéale pour accompagner Shimadzu dans cette nouvelle étape. Elle est spécialement conçue pour aider les entreprises à faire face à tous types de perturbations lorsqu’elles ont besoin d’informations en temps réel pour garder une longueur d’avance. »

