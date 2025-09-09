Mouser Electronics explora a revolução da impressão 3D e seu impacto no design, engenharia e manufatura

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mouser Electronics, Inc., distribuidora global autorizada com os mais recentes componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lançou hoje a mais nova edição da série tecnológica Empowering Innovation Together (EIT), intitulada That's 3D Printed? (Isso é impresso em 3D?). Nesta edição, são explorados os princípios fundamentais da impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, e como eles evoluíram para transformar design, engenharia e manufatura por meio de materiais inovadores, inteligência artificial (IA), ciclos de produção acelerados e precisão de design incomparável.

O diferencial da impressão 3D está em sua capacidade de criar geometrias altamente complexas e estruturas internas intrincadas, algo muitas vezes impossível com métodos convencionais de subtração. Essa capacidade se expandiu rapidamente graças às inovações impulsionadas pela integração de IA e novos materiais, aliadas às pressões da cadeia de suprimentos. Juntas, essas inovações permitem aplicações diversas, como componentes de motores aprovados pela FAA feitos de titânio imprimível em 3D e implantes de cartilagem humana feitos de biomateriais. Para os engenheiros, essa flexibilidade criativa representa um nível sem precedentes de liberdade de design, ainda mais otimizado por ferramentas com IA.

No podcast The Tech Between Us, Mark Beatty, fundador e CEO da 3D Agility, uma fornecedora de soluções de impressão 3D, conversou com Raymond Yin, diretor de conteúdo técnico da Mouser, para discutir como essa tecnologia pode transformar os processos de manufatura e redefinir os ciclos de vida de equipamentos e estratégias de obsolescência. O podcast In Between The Tech traz Stefanie Brickwede, diretora executiva da Mobility goes Additive, uma rede europeia de manufatura aditiva, que detalha os avanças da manufatura aditiva. Ela discute os avanços em materiais, a expansão das aplicações, além de destacar as principais vantagens e os desafios para sua adoção em larga escala.

"A manufatura aditiva não é novidade, mas seu impacto está se acelerando", disse Yin. "Com o surgimento de novos materiais e da IA, os engenheiros podem agora projetar com mais precisão e menos limitações. Esta edição mostra como esses avanços não apenas transformam os fluxos de trabalho de design, mas também ajudam a resolver desafios reais da cadeia de suprimentos por meio de produção rápida e sob demanda".

Além do podcast, a série EIT inclui um vídeo detalhado, artigos técnicos e infográficos relacionados ao tópico, além de conteúdo exclusivo para anunciantes, explorando novos materiais, ferramentas, usos de IA e mudanças nos fluxos de trabalho de engenharia. Ao analisar os diversos casos de uso da manufatura aditiva, os engenheiros podem desenvolver soluções inovadoras para produção sob demanda, facilitar a criação de produtos personalizados e enfrentar desafios da cadeia de suprimentos por meio da produção local e eficiente de peças de reposição.

Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos na indústria de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/3d-printing/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X e YouTube.

