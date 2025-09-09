-

Kinaxis協助Shimadzu在現代製造時代推進供應鏈升級

日本首屈一指的高科技設備製造商選擇Maestro平台以統一規劃與執行、加快決策並因應貿易波動

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，首屈一指的高科技精密儀器製造商Shimadzu Corporation已選擇Kinaxis Maestro®平台來推進其供應鏈策略，並在全球貿易波動中建立優勢。Shimadzu正借助Maestro類比真實貿易場景、協調跨職能團隊，並在供應鏈中斷發生前主動採取行動。

Shimadzu為製藥、航空航太等關鍵產業製造精密設備，在這些領域中，速度和前瞻性至關重要。隨著全球業務的擴張，Shimadzu需要一個供應鏈技術平台，以處理複雜資料、提供即時可選方案，並在動態的全球關稅和貿易環境中保護利潤。

Shimadzu Corporation旗下DX・IT策略管理部總經理、公司高階主管Akira Okubo表示：「我們憑藉為合作夥伴提供的精準性、創新性和卓越性建立了聲譽。在迎來公司創新發展150周年之際，Maestro將協助我們向未來演進，使我們能夠預測需求變化、實現全業務規劃最佳化，並以快速、敏捷的方式執行。」

Shimadzu在推進業務成長時面臨諸多挑戰，包括外部環境的快速變化、需求資訊與生產計畫之間的差距，以及可視性降低。關鍵問題包括管理外部風險、防止錯失機會和減少庫存。特別是，美國關稅在其全球網路中引發了連鎖反應。

經過對競爭對手的嚴格評估，Shimadzu選中了Maestro，因其具有將規劃與執行整合到單一解決方案中的無與倫比的能力，以及競爭對手無法企及的成熟業界記錄。藉助Maestro，Shimadzu將實現銷售與營運的整合式協調、即時場景類比以比較跨地區利潤率並降低風險，以及在需要時做出資料驅動的決策並精準調整的能力。

Kinaxis日本區總裁Masaki Kogure表示：「我們很驕傲能與Shimadzu合作，推動更加敏捷、智慧且適用於未來需求的供應鏈轉型。Maestro是支援其下一階段發展的理想解決方案。它專為協助企業在依賴即時洞察以保持領先地位時因應各種中斷情況而設計。」

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一英里交付。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂環境所需的靈活性和可預測性。如欲查閱更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

Contacts

媒體關係
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

投資人關係
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

