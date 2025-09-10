Owlet rend la surveillance haut de gamme accessible à toutes les familles grâce à son nouveau moniteur vidéo Dream Sight™

LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--Owlet, Inc. (NYSE : OWLT) (la « Société » ou « Owlet »), pionnière dans le domaine de la surveillance intelligente des nourrissons, vient d’annoncer le lancement de son nouveau moniteur vidéo HD, Dream Sight™ , et de la nouvelle génération du système Dream Duo™. Ces produits marquent une étape importante pour Owlet dans cette catégorie, grâce à une technologie avancée conçue pour offrir clarté, connexion et tranquillité d’esprit dès le premier jour.

« Les parents savent clairement ce qu’ils attendent d’un moniteur de bébé : des fonctionnalités plus avancées, une fiabilité accrue, une sécurité renforcée et un prix raisonnable », a déclaré Kurt Workman, PDG et cofondateur d’Owlet. « Dream Sight constitue une réponse directe aux commentaires de nos clients. Associé à notre système Dream Sock® certifié médicalement, il offre une expérience de surveillance connectée qui apporte aux dispensateurs de soins la confiance et la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin. »

Présentation de Dream Sight : une technologie de pointe à un prix raisonnable

Dream Sight, la caméra la plus intelligente et la plus abordable de la société à ce jour, permet de bénéficier d’une surveillance vidéo HD pour une tranquillité d’esprit à tout moment. Offrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix inférieur, Dream Sight est dotée d’une résolution HD 2K, ainsi que d’une détection des mouvements, des sons et des pleurs, et alerte les parents dès que bébé a besoin d’attention. Il dispose en outre d’une fonction de communication bidirectionnelle permettant aux parents de rassurer leur bébé où qu’ils se trouvent, d’une fonction de capture et d’enregistrement automatique de clips vidéo, ainsi que d’une fonction de suivi de la température et de l’humidité pour aider à maintenir un environnement de sommeil sûr et confortable. Dream Sight est également protégée par un cryptage 256 bits de pointe et par des outils de protection de la confidentialité qui sécurisent les flux vidéo et garantissent la confidentialité des moments capturés. Dream Sight peut être utilisée de manière autonome, mais elle s’associe également parfaitement au système de surveillance intelligent pour bébé Dream Sock, approuvé par la FDA et certifié médicalement, et à l’application Owlet Dream (pour iOS et Android) pour une solution complète de capture vidéo et de surveillance de la santé.

Le nouveau Dream Duo : le moniteur ultime tout-en-un

Dream Sight et Dream Sock, la solution primée de l’entreprise, sont désormais réunis en un seul système intégré. Dream Duo associe Dream Sock, qui surveille le taux d’oxygène, le pouls et les habitudes de sommeil de bébé avec une précision digne d’un hôpital, à Dream Sight, offrant ainsi une visibilité totale, de jour comme de nuit. Ce pack rassure les familles grâce à des alertes en temps réel qui surviennent si les valeurs vitales se situent en dehors des zones prédéfinies.

Plus qu’un moniteur : un soutien lorsque les parents en ont le plus besoin

Avec l’introduction de la nouvelle génération de Dream Sight et de Dream Duo, Owlet élargit l’accès à des solutions de surveillance plus intelligentes et plus sécurisées, et redéfinit le rôle de ces produits dans l’expérience parentale. La période qui suit l’accouchement peut être l’une des plus vulnérables de la vie d’un parent, marquée par des nuits blanches, des sentiments d’anxiété et une peur constante de l’inconnu. Pendant cette période critique, Owlet n’est pas qu’un simple moniteur, c’est une véritable bouée de sauvetage. Les parents qui utilisent Owlet rapportent des résultats transformateurs : 96 % d’entre eux constatent une réduction de leur anxiété et 94 % affirment mieux dormir. Ces chiffres révèlent une réalité plus profonde : Owlet ne se contente pas de surveiller les bébés, il aide les parents à se sentir en sécurité, soutenus et écoutés.

« Ces dernières innovations de la part d’Owlet marquent une avancée significative dans l’évolution de la surveillance des bébés, où la technologie de pointe rencontre le bien-être émotionnel des parents du monde entier », a déclaré Jonathan Harris, président d’Owlet. « Dream Sight répond à un besoin important du marché mondial en rendant la surveillance HD haut de gamme accessible à un prix sans précédent, tandis que Dream Duo reste le seul système tout-en-un à proposer un suivi de la santé cliniquement validé ainsi que des vidéos et des informations sur le sommeil. »

Dream Sight st vendue au prix de 99,99 USD et est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Dream Duo est vendu au détail à 379,99 USD et est disponible sur certains marchés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Disponible en tant que mise à niveau facultative, l’abonnement à Owlet360™ (aux États-Unis uniquement, un accès international étant prévu à l’avenir) offre des fonctionnalités avancées qui aident les dispensateurs de soins à naviguer à chaque étape en toute confiance, leur permettant notamment de vérifier la position de sommeil, de surveiller la température de confort et d’obtenir des informations historiques quotidiennes sur les signes vitaux de bébé. Tous les produits d’Owlet sont disponibles sur les sites de commerce électronique ainsi qu’auprès des revendeurs de la Société, notamment Amazon, Target, Walmart, John Lewis, BabyOne et bien d’autres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.owletcare.com.

À propos d'Owlet, Inc.

La plateforme numérique de surveillance de la santé infantile d’Owlet transforme la vie parentale. Petite capitalisation boursière spécialisée dans les soins de santé, Owlet (NYSE : OWLT) propose des dispositifs médicaux et pédiatriques portables autorisés par la FDA et une caméra vidéo et audio HD intégrée qui fournissent des données et des informations en temps réel aux parents qui souhaitent protéger la santé de leurs enfants, optimiser leur bien-être et leur assurer un sommeil paisible.

Depuis 2012, plus de deux millions de parents dans le monde ont utilisé la plateforme d’Owlet pour contribuer à l’une des plus grandes collectes de données sur la santé et le sommeil des nourrissons. La Société continue de développer des logiciels et des solutions de données numériques pour gommer les disparités entre soins de santé à domicile et soins hospitaliers et offrir de nouvelles perspectives aux parents et aux soignants du monde entier. Owlet croit que chaque enfant mérite de vivre une vie longue, heureuse et saine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.owletcare.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (le « Reform Act »). Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant le lancement, la commercialisation, l’adoption, la disponibilité et l’accueil réservé par le marché à Dream Sight™ et à la nouvelle génération du système Dream Duo™, ainsi que les déclarations concernant les perspectives de croissance des produits, l’élargissement de leur offre et leur disponibilité aux États-Unis et sur les marchés internationaux. Dans certains cas, il est possible d’identifier les déclarations prospectives par l’emploi de termes tels que « estimer », « croire », « planifier », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « objectif », « potentiel », « à venir », « perspective », « orientation » ou des expressions similaires, la forme négative de ces termes ainsi que par les conjugaisons au futur et au conditionnel. Toutefois, les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes ces termes. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes de la Société au moment où elles sont formulées, ne sont valables qu’à la date de leur formulation et sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs. De nombreux facteurs importants pourraient influer sur les résultats futurs de la Société et entraîner une différence sensible entre ces résultats et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives de la Société. Ces facteurs incluent, sans s’y limiter : (i) la disponibilité, l’adoption et le succès commercial de Dream Sight et de Dream Duo aux États-Unis et sur les marchés internationaux ; (ii) la voie réglementaire pour les produits d’Owlet, y compris les soumissions, les mesures prises et les décisions et réponses des régulateurs, tels que la FDA et les régulateurs similaires en dehors des États-Unis, ainsi que la capacité d’Owlet à obtenir et à maintenir l’approbation ou la certification réglementaire pour ses produits et d’autres exigences réglementaires et procédures judiciaires ; (iii) la concurrence d’Owlet et la capacité de la Société à croître et à gérer sa croissance de manière rentable ; (iv) la capacité d’Owlet à mettre en œuvre des initiatives stratégiques, à réduire les coûts, à augmenter les revenus, à développer et à lancer de nouveaux produits, à innover et à améliorer les produits existants, à répondre aux demandes des clients et à s’adapter aux changements des préférences des consommateurs et des tendances du commerce de détail ; (v) la capacité d’Owlet à acquérir, défendre et protéger sa propriété intellectuelle et à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de protection de la confidentialité et des données ; (vi) la capacité d’Owlet à entretenir des relations avec les clients, les fabricants et les fournisseurs ; (vii) les répercussions liées au respect des lois ou réglementations applicables ; (viii) l’incidence et la perturbation des activités, de la situation financière, des opérations, de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique d’Owlet en raison de conditions économiques et d’autres conditions échappant au contrôle de la Société ; (ix) la possibilité qu’Owlet soit affectée négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires, concurrentiels ou autres, tels que des changements dans les dépenses discrétionnaires de consommation et les préférences des consommateurs ; et (x) tous les autres risques et incertitudes mentionnés dans les autres communiqués, déclarations publiques et dépôts de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris ceux identifiés dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, lesdits facteurs pouvant être mis à jour périodiquement dans les autres rapports déposés par la Société auprès de la SEC. Toutes ces déclarations prospectives attribuables à la Société ou à toute personne agissant au nom de la Société sont expressément soumises dans leur intégralité aux mises en garde contenues ou mentionnées ci-dessus. En outre, la Société évolue dans un environnement en constante mutation. De nouveaux facteurs de risque et d’incertitude peuvent émerger à tout moment. Des facteurs actuellement jugés secondaires par la Société pourraient devenir importants, et il lui est impossible de prédire de tels événements ou leur impact potentiel sur Owlet. Sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives après la date du présent communiqué de presse, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, même si Owlet pourrait être amenée à le faire de temps à autre. La Société n’approuve aucune projection concernant ses performances futures qui pourrait être faite par des tiers.

