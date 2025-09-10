-

Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for humankapital med HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sit udbud inden for humankapital via en samarbejdsaftale med HAGER Executive Consulting – et firma, der specialiserer sig i bestyrelsesservices, executive search og ledelsesudvikling.

HAGER blev grundlagt i 1996 og hjælper kunder internationalt på tværs af brancher – herunder industri, sundhedssektoren og finansielle tjenester – gennem executive search-tjenester og governance-løsninger. Firmaets tilgang integrerer dybdegående sektorindsigt med en unik metode, der fokuserer på at matche ledelsespotentiale med forretningsmæssig transformation.

"Executive search handler om mere end bare at finde en person til en stilling; det handler om at genkende potentiale og opbygge lederskab, der varer ved," sagde Martin Krill, der er managing partner hos HAGER. "Vores tjenester fokuserer på at forbinde formålsdrevede ledere med organisationer, der er klar til forandring. Gennem samarbejdet med Andersen Consulting forstærker vi denne mission på globalt plan."

"HAGER har skabt deres ry på præcision, tillid og en dyb forståelse af ledelsesdynamikker," sagde Mark L. Vorsatz, der global formand og CEO for Andersen. "Deres succesfulde metode og strategiske perspektiv udvider vores evne til at hjælpe kunder med at identificere de rette ledere yderligere til at skabe langsigtet forretningssucces."

Andersen Consulting er en global rådgivningspraksis, der tilbyder en omfattende række tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi, AI-transformation og løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for konsulentydelser, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning på en global platform med mere end 20.000 professionelle verden over samt tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der leverer konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

