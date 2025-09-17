Northern Escape Heli-Skiing registra un fuerte crecimiento internacional gracias al interés por las legendarias nieves de Canadá

TERRACE, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--El turismo de aventura de lujo sigue acrecentándose, los analistas proyectan un crecimiento anual de alrededor del 7,6 % para 2030 Mientras tanto, el turismo mundial alcanzó máximos históricos en 2024, y el turismo de esquí ya supera los niveles previos a la pandemia. Northern Escape Heli-Skiing (NEH) fue nombrado mejor operador de heliesquí del mundo por los World Ski Awards en 2022, 2023 y 2024; y continúa recibiendo una auténtica mezcla internacional de huéspedes cada invierno.

Atractivo global

Tras la pandemia, los viajeros priorizan las aventuras en lugares remotos, en contacto con la naturaleza, e itinerarios que garanticen la privacidad. El turismo de aventura está registrando un fuerte repunte a nivel mundial, mientras que diversas investigaciones destacan cómo las redes sociales y el contenido de influencers aceleran la demanda de experiencias icónicas en la montaña.

