Mouser Electronics onderzoekt de 3D-printrevolutie en de impact ervan op ontwerp, engineering en productie

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., de geautoriseerde wereldwijde distributeur van de nieuwste elektronische componenten en industriële automatiseringsproducten, heeft vandaag de nieuwste aflevering van de Empowering Innovation Together (EIT)-technologieserie uitgebracht, getiteld: That's 3D Printed? Deze aflevering onderzoekt hoe de basisprincipes van 3D-printen, ook wel bekend als additieve productie, zijn geëvolueerd om ontwerp, engineering en productie te transformeren door middel van nieuwe materialen, kunstmatige intelligentie (AI), versnelde productiecycli en ongeëvenaarde ontwerpprecisie.

De vindingrijkheid van 3D-printen schuilt in het vermogen om zeer complexe geometrieën en ingewikkelde interne structuren te fabriceren, een prestatie die vaak onhaalbaar is met conventionele subtractieve methoden.

