Northern Escape Heli-Skiing vede un'impennata globale nella domanda, mentre gli appassionati di avventure cercano la leggendaria polvere canadese

Continua il rapido aumento dei viaggi di avventura di lusso, con gli analisti che prevedono una crescita annuale di circa il 7,6% fino al 2030. Nel frattempo, il turismo globale ha raggiunto aumenti record nel 2024, e il turismo sciistico ha superato le norme pre-pandemia. Northern Escape Heli-Skiing (NEH), è stato nominato Operatore migliore al mondo di Heli-Ski da World Ski Awards nel 2022, 2023 e 2024, continua ad accogliere ogni inverno una serie davvero internazionale di ospiti.

Appeal globale

I turisti post-pandemia danno priorità ad avventure in posti lontani, ispirate alla natura e itinerari che prediligono la privacy. Il turismo di avventura è in rapida ascesa in tutto il mondo, mentre lo studio evidenzia come i social media e i contenuti degli influencer accelerano la domanda di esperienze di montagna esclusive.

