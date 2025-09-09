Corée du Sud : TotalEnergies fournira 1 million de tonnes par an de GNL à KOGAS pendant 10 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et KOGAS, la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel, annoncent la signature d’un accord (Heads of Agreement - HoA) pour la livraison annuelle en Corée du Sud de 1 million de tonnes (Mt) de GNL pendant 10 ans, à partir de fin 2027.

Attribué à TotalEnergies par KOGAS à l’issue d’un appel d’offres international, ce contrat porte à 3 Mt par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, actuellement 1er importateur mondial de GNL. Ces volumes additionnels de GNL alimenteront ensuite les industriels, entreprises et ménages coréens. Ils proviendront du portefeuille mondial de TotalEnergies, notamment de sa production et de ses contrats d’achat de GNL aux États-Unis.

« Nous remercions KOGAS pour sa confiance dans la capacité de TotalEnergies à fournir à ses clients asiatiques un GNL fiable et compétitif grâce à son portefeuille mondial. Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à long terme en Asie, en cohérence avec la croissance de son approvisionnement en GNL, notamment en provenance des États-Unis », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes heureux de finaliser cet accord avec TotalEnergies, qui renforce non seulement la valeur économique de notre portefeuille de GNL, mais contribue également à diversifier nos sources d’approvisionnement. Cet engagement renforce notre volonté de garantir un approvisionnement stable en GNL dans un contexte énergétique mondial en pleine évolution. Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec TotalEnergies pour soutenir une chaîne de valeur du GNL durable », a déclaré Yeonhye Choi, Présidente-directrice générale de KOGAS.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

