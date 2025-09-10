ROYC, Elvinger Hoss e GDA pubblicano il libro bianco "Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital"

STOCCOLMA e LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, in collaborazione con gli importanti studi legali Elvinger Hoss e GDA, oggi ha annunciato la pubblicazione del libro bianco Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital (L'architettura strategica dei fondi - attirare la prossima ondata di capitale privato) scritto congiuntamente. Questo rapporto offre a General Partner (GP) e ad asset manager una roadmap pratica per orientarsi nel dinamicissimo contesto europeo di strutturazione e distribuzione dei fondi.

Con l'applicazione del regolamento ELTIF 2.0 e l'imminente attuazione di AIFMD II, con previsioni relative alla concentrazione di diversi miliardi di euro di risparmi delle famiglie verso i mercati privati ​​a lungo termine da parte dell'Unione del risparmio e degli investimenti (SIU) della UE, la strutturazione dei fondi è diventata una priorità strategica a livello di alta dirigenza.

"La strutturazione dei fondi non è più un problema che riguarda solo il back-office. Ora le piattaforme operative e la tecnologia sono decisive nel determinare l'accesso al capitale, la rapidità di immissione sul mercato e la redditività dei GP", è il commento di Mathias Leijon, fondatore e presidente di ROYC. "Questo documento mostra che l'integrazione dell'architettura legale, operativa e tecnologica fin dal primo giorno trasforma la formazione dei fondi e la gestione del ciclo di vita in importanti vantaggi competitivi".

Le principali forze di mercato che plasmeranno il prossimo ciclo di investimenti (2026–27):

Base di LP più ampia : dai fondi sovrani ai nuovissimi HNWI, che richiedono onboarding digitale, trasparenza della reportistica e armonizzazione dei dati.

: dai fondi sovrani ai nuovissimi HNWI, che richiedono onboarding digitale, trasparenza della reportistica e armonizzazione dei dati. Riforma normativa : ELTIF 2.0 e SIU, che creano nuovi canali verso i mercati al dettaglio e di massa, richiedono strutture conformi e scalabili.

: ELTIF 2.0 e SIU, che creano nuovi canali verso i mercati al dettaglio e di massa, richiedono strutture conformi e scalabili. Dimensione tecnologica: le piattaforme modulari e cloud native tagliano sui costi di servizio, velocizzano i tempi di debutto sul mercato e consentono la coesistenza di fondi semi-liquidi ed evergreen con quelli chiusi e con i veicoli di coinvestimento.

Per i GP, il prossimo ciclo di investimenti (2026–27) fisserà nuovi parametri di riferimento per la progettazione dei fondi, la governance e l'esperienza degli investitori. Le società che agiscono fin da subito incorporando piattaforme operative integrate e una strutturazione di livello avanzato otterranno vantaggi duraturi in termini di costo e di accesso al capitale.

Il libro bianco fornisce indicazioni pratiche riguardo a cinque dimensioni: definizione dell'ambito strategico, selezione del wrapper, tempistiche normative, modelli operativi orientati alla piattaforma e attivazione della distribuzione. Vengono inoltre presentati casi d'uso che vanno dai neo-manager alla ricerca di piattaforme di livello istituzionale fino ai GP globali impegnati nello sviluppo di strategie internazionali.

INFORMAZIONI SU ROYC

ROYC è la principale società europea di tecnologia finanziaria B2B che fornisce un sistema operativo completo per i mercati privati e che consente a società di private equity, banche, gestori patrimoniali e office multi-family office (MFO) di accedere, distribuire e gestire gli investimenti privati ​​su larga scala e senza problemi. Con l'espansione dei mercati privati, le istituzioni finanziarie richiedono soluzioni scalabili e basate sulla tecnologia per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi e offrire esperienze eccezionali ai clienti. ROYC combina tecnologie all'avanguardia per i mercati privati ​​con soluzioni personalizzate di strutturazione e investimento fondi. La piattaforma intuitiva e scalabile dell'azienda rimpiazza i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando la modalità di gestione degli investimenti nei mercati privati per l'intero ciclo di vita del fondo.

