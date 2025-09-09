Kinaxis unterstützt die Weiterentwicklung der Lieferkette von Shimadzu, um sie für das moderne Fertigungszeitalter zu rüsten

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), ein Weltmarktführer für End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette, gab heute bekannt, dass die Shimadzu Corporation, einer der führenden Hersteller von Hightech-Präzisionsinstrumenten, sich für die Kinaxis Maestro®-Plattform entschieden hat, um seine Lieferkettenstrategie voranzutreiben und die Volatilität des globalen Handels zu meistern. Shimadzu nutzt Maestro, um realistische Handelsszenarien zu simulieren, funktionsübergreifende Teams zu koordinieren und proaktiv zu handeln, bevor es zu Störungen kommt.

Shimadzu stellt Präzisionsgeräte für risikoreiche Industrien her, angefangen bei der Pharmaindustrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt, in denen Geschwindigkeit und Voraussicht von entscheidender Bedeutung sind. Im Zuge der globalen Expansion benötigte Shimadzu eine Technologieplattform für die Lieferkette, die komplexe Daten verarbeiten, sofort Optionen aufzeigen und Gewinne sichern kann, um sich in einem dynamischen globalen Zoll- und Handelsumfeld zurechtzufinden.

„Unser guter Ruf basiert auf Präzision, Innovation und Exzellenz für unsere Partner“, so Akira Okubo, Corporate Officer und General Manager, DX・IT Strategy Management Department bei der Shimadzu Corporation. „Wir blicken auf ein Erbe von 150 Jahren Innovation zurück, und Maestro wird uns dabei unterstützen, uns in Richtung Zukunft weiterzuentwickeln. Die Plattform wird uns in die Lage versetzen, Veränderungen in der Nachfrage zu antizipieren, die Planung in unserem gesamten Unternehmen zu optimieren und schnell und flexibel zu handeln.“

Shimadzu stand in der Vergangenheit vor Herausforderungen bei der Förderung seines Geschäftswachstums, unter anderem aufgrund schneller Veränderungen im externen Umfeld, Diskrepanzen zwischen Nachfrageinformationen und Produktionsplänen sowie einer eingeschränkten Transparenz. Die größten Probleme waren das Management externer Risiken, die Vermeidung verpasster Chancen und die Reduzierung der Lagerbestände. Vor allem die Einführung der US-Zölle hatte weitreichende Auswirkungen auf das gesamte globale Netzwerk des Unternehmens.

Nach einer gründlichen Analyse der Mitbewerber, fiel die Entscheidung von Shimadzu auf Maestro. Der Grund dafür: die einzigartige Fähigkeit, Planung und Ausführung in einer einzigen Lösung zu vereinen, sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Branche, die die Mitbewerber nicht vorweisen können. Mit Maestro wird Shimadzu eine integrierte Orchestrierung von Vertrieb und Betrieb, Echtzeit-Szenariosimulationen zum Vergleich der Margen in verschiedenen Regionen und zur Reduzierung von Risiken sowie die Möglichkeit erhalten, datengestützte Entscheidungen zu treffen und bei Bedarf gezielt zu reagieren.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit Shimadzu an einer Transformation ihrer Lieferkette zu arbeiten, um sie agiler, intelligenter und zukunftsfähiger zu gestalten“, so Masaki Kogure, President, Japan bei Kinaxis. „Maestro ist die ideale Lösung, um Shimadzu dabei zu unterstützen, dieses nächste Kapitel zu schreiben. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, mit allen Arten von Störungen umzugehen. Dabei sind sie auf Echtzeit-Einblicke angewiesen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“

Um mehr über Kinaxis und seine Lösungen für das Lieferkettenmanagement zu erfahren, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenkoordination, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen unterstützt, die diese im Dienste der Menschheit verwalten. Maestro™, unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten – von mehrjähriger strategischer Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.