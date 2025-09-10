Axelspace diventa la prima azienda privata giapponese riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO)
Axelspace diventa la prima azienda privata giapponese riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO)
TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) annuncia che la sua affiliata, Axelspace Corporation, è stata ufficialmente riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO) – diventando così la prima azienda privata giapponese a ricevere questa distinzione.
GEO è una partnership globale che riunisce oltre 100 governi, tra cui il Giappone, e più di 150 organizzazioni dal mondo accademico, dal settore privato e dalla società civile. Sviluppa soluzioni Earth Intelligence basate sugli utenti, che integrano dati di osservazione della Terra, dati socioeconomici, ricerca scientifica e altre fonti di informazione per consentire alla società di far fronte ai problemi più urgenti a livello mondiale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Referente per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com