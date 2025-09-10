-

Axelspace diventa la prima azienda privata giapponese riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO)

original

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) annuncia che la sua affiliata, Axelspace Corporation, è stata ufficialmente riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO) – diventando così la prima azienda privata giapponese a ricevere questa distinzione.

GEO è una partnership globale che riunisce oltre 100 governi, tra cui il Giappone, e più di 150 organizzazioni dal mondo accademico, dal settore privato e dalla società civile. Sviluppa soluzioni Earth Intelligence basate sugli utenti, che integrano dati di osservazione della Terra, dati socioeconomici, ricerca scientifica e altre fonti di informazione per consentire alla società di far fronte ai problemi più urgenti a livello mondiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Holdings Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseItalian (Summary)Japanese

Contacts

Referente per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com

More News From Axelspace Holdings Corporation

Riassunto: Chiaki Mukai e Masanori Sugiyama nominati direttori esterni di Axelspace Holdings

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation è lieta di annunciare la nomina di due nuovi direttori esterni, Chiaki Mukai e Masanori Sugiyama e ha stabilito una nuova struttura amministrativa. Annuncio di Axelspace https://www.axelspace.com/ja/news/newexternaldirectors2024/ Le nomine dei direttori esterni Attraverso Axelspace Corporation, la sua controllata consolidata fondata nel 2008, la società ha ampliato le attività spaziali utilizzando micro satelliti. Abbiamo sviluppato, prodot...

Riassunto: Axelspace Holdings dà il benvenuto ai nuovi azionisti provenienti dai fondi CVC di ANA Holdings, JGC & JGC Holdings e Fukoku Mutual Life Insurance per accelerare l'espansione dell'attività

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (Axelspace HD) annuncia che, grazie al trasferimento di azioni da parte degli azionisti esistenti, tre società sono diventate nuovi azionisti: ANA Future Frontier Fund L.P. (ANA Future Frontier Fund), JGC MIRAI Innovation Fund L.P. (JGC MIRAI Innovation Fund) e FUKOKU -THE MUTUAL for Next 100 Fund L.P. (TMN100). Annuncio di Axelspace https://www.axelspace.com/news/news_20240917/ L'ANA Future Frontier Fund, creato da ANA Holdings Inc. (ANAHD...

Riassunto: Axelspace annuncia il nuovo servizio “AxelLiner Laboratory (AL Lab)” per soddisfare l'esigenza crescente di dimostrazione in orbita di componenti spaziali

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ha annunciato il lancio di AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuovo servizio di AxelLiner introdotto nel 2022. Questo servizio si specializza nella dimostrazione in orbita di componenti spaziali, la cui vendita è prevista iniziare prossimamente. Inoltre, è stato siglato un nuovo memorandum tra Axelspace e ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd., dal 2020 partner nello sviluppo di una ruota di reazione per microsatelliti. Le società hanno concordato il lancio...
Back to Newsroom