Mouser Electronics explora la revolución de la impresión 3D y su impacto en el diseño, la ingeniería y la manufactura

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., el distribuidor global autorizado con los más novedosos componentes electrónicos y productos de automatización industrial, presentó hoy la edición más reciente de su serie tecnológica Empowering Innovation Together (EIT) titulada That's 3D Printed? ("¿Es una impresión 3D?"). Esta edición analiza cómo los principios fundamentales de la impresión 3D, también conocida como manufactura aditiva, han evolucionado para transformar el diseño, la ingeniería y la fabricación mediante nuevos materiales, inteligencia artificial (IA), ciclos de producción acelerados y una precisión de diseño sin precedentes.

La impresionante capacidad de la impresión 3D radica en su facultad para crear geometrías muy complejas y estructuras internas intrincadas, algo que suele ser inalcanzable con los métodos sustractivos convencionales. Esta destreza se ha visto potenciada por la incorporación de inteligencia artificial y nuevos materiales, así como por las presiones en la cadena de suministro. En conjunto, estos avances permiten aplicaciones tan variadas como componentes de motores aprobados por la FAA, fabricados en titanio apto para impresión 3D, e implantes de cartílago humano elaborados con biomateriales. Para los ingenieros, esta flexibilidad ofrece un nivel de libertad de diseño sin precedentes, potenciado además por herramientas impulsadas por IA.

En el pódcast The Tech Between Us, Mark Beatty, fundador y director ejecutivo de 3D Agility —un proveedor de soluciones de impresión 3D— se une al anfitrión Raymond Yin, director de Contenido Técnico en Mouser, para analizar cómo esta tecnología puede transformar los procesos de manufactura y redefinir los ciclos de vida de los equipos y las estrategias obsoletas. En otro episodio, el pódcast In Between The Tech presenta a Stefanie Brickwede, directora general de Mobility goes Additive, una red europea de manufactura aditiva. Brickwede detalla la evolución de esta tecnología, explorando los avances en materiales y la ampliación de sus aplicaciones, junto con sus principales ventajas y los desafíos para su implementación a gran escala.

"La manufactura aditiva no es nueva, pero su impacto se está acelerando", señaló Yin. "Con el auge de los nuevos materiales y la IA, los ingenieros ahora pueden diseñar con mayor precisión y menos limitaciones. Esta edición analiza cómo los avances no solo están transformando los flujos de trabajo en el diseño, sino que también ayudan a resolver desafíos reales en la cadena de suministro al acelerar la producción bajo demanda".

Además del pódcast, la serie EIT incluye un video en profundidad, artículos técnicos e infografías temáticas, así como contenido exclusivo para suscriptores. Todos estos recursos exploran los nuevos materiales, herramientas, aplicaciones de IA y cambios en los flujos de trabajo de la ingeniería. Al analizar los diversos casos de uso de la manufactura aditiva, los ingenieros pueden desarrollar soluciones innovadoras para la producción bajo demanda, facilitar la creación de bienes de consumo personalizados y superar los desafíos de la cadena de suministro fabricando repuestos de manera localizada y eficiente.

Lanzado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos en la industria de componentes electrónicos. Para más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/3d-printing/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

