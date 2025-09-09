Andersen Consulting amplia le proprie capacità riguardanti il capitale umano tramite un accordo di collaborazione con HAGER Executive Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting perfeziona la gamma di servizi offerti in relazione al capitale umano stringendo un accordo di collaborazione con HAGER Executive Consulting, una società specializzata in servizi relativi al consiglio di amministrazione, nella ricerca di dirigenti e nello sviluppo della leadership.

Fondata nel 1996, HAGER serve clienti in tutto il mondo e in molteplici settori – industriale, sanitario e finanziario – tramite servizi per la ricerca di dirigenti e soluzioni di governance. Il suo approccio integra dati approfonditi sul settore con una metodologia proprietaria il cui focus è sull’allineamento del potenziale di leadership con la trasformazione del business.

“La ricerca di dirigenti non si esaurisce nell’individuare una persona che possa svolgere un certo ruolo, ma riguarda anche riconoscere il potenziale e creare una leadership che duri”, spiega Martin Krill, managing partner presso HAGER. “I nostri servizi sono incentrati sul mettere in rapporto leader guidati da uno scopo con imprese che mirano ad abbracciare il cambiamento. Attraverso la collaborazione con Andersen Consulting stiamo amplificando tale mission su scala globale”.

“La reputazione di HAGER si basa sulla precisione, sulla fiducia e su una profonda comprensione delle dinamiche della leadership”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “La sua comprovata metodologia e il suo punto di vista strategico espandono ulteriormente la nostra capacità di appoggiare i clienti identificando le persone di talento adatte a facilitare il successo a lungo termine di ogni impresa”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia aziendale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni fiscali, legali, riguardanti valutazioni e di mobilità globale tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 600 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le sue imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

