Northern Escape Heli-Skiing verzeichnet weltweit steigende Nachfrage, da Abenteurer Kanadas legendären Pulverschnee suchen

TERRACE, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Luxus-Abenteuerreisen legen weiter zu, Analysten prognostizieren bis 2030 ein jährliches Wachstum von ~7,6 %[1][5]. Unterdessen erreichte der weltweite Tourismus 2024 Rekordwerte[2], und der Skitourismus liegt über den Werten vor der Pandemie[3]. Northern Escape Heli-Skiing (NEH), das 2022, 2023 und 2024 von den World Ski Awards[4] zum weltweit besten Heli-Ski-Anbieter gekürt wurde, begrüßt auch in diesem Winter wieder eine wahrhaft internationale Gästeschar.

Globale Anziehungskraft

Reisende nach der Pandemie legen Wert auf abgelegene, naturverbundene Abenteuer und Reiserouten, bei denen Privatsphäre im Vordergrund steht[1][3]. Der Abenteuertourismus erlebt weltweit einen starken Aufschwung[5], während Untersuchungen zeigen, dass soziale Medien und Influencer-Inhalte die Nachfrage nach markanten Bergerlebnissen beschleunigen[7]. Gleichzeitig wird für den Helikopter-Sport ein stetiges Wachstum in Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika prognostiziert[8].

Das weltweit beste Heli-Skiing

NEH ist in der Skeena Range in British Columbia tätig, wo alpine Mulden, Gletscher und steile Abfahrten durch den Wald auf Heli-Skiing in kleinen Gruppen mit Snowcat-Backup treffen. Gäste können auch an stürmischen Tagen fahren, einschließlich Unlimited Vertical[4].

„Ich … hatte das Glück, in den letzten zwanzig Jahren mit Helikoptern, Cat-Skiing-Ausrüstung und menschlich angetriebenen Guides auf der ganzen Welt Ski zu fahren. Und ich kann ehrlich sagen: Northern Escape bietet das beste Allround-Produkt, das ich je erlebt habe.“

– Gast aus Colorado, USA[9]

Reaktion auf die globale Nachfrage

Internationale Mischung: Die Gäste kommen aus den USA, Europa, Südamerika, Australien und Asien und sorgen für eine kosmopolitische Lodge-Atmosphäre.

Die Gäste kommen aus den USA, Europa, Südamerika, Australien und Asien und sorgen für eine kosmopolitische Lodge-Atmosphäre. Langstreckenfreundliche Aufenthalte: Individuelle 5-7-Tage-Pakete sind bei europäischen Reisenden sehr beliebt. Zu den privaten und halbprivaten Optionen gehören eigene Hubschrauber, Massagetherapeuten und maßgeschneiderte Speisen.

Individuelle 5-7-Tage-Pakete sind bei europäischen Reisenden sehr beliebt. Zu den privaten und halbprivaten Optionen gehören eigene Hubschrauber, Massagetherapeuten und maßgeschneiderte Speisen. Anerkennungen: NEH wurde drei Mal in Folge bei den World Ski Awards als weltweit bester Heli-Ski-Anbieter ausgezeichnet[4] und wird in Medien wie Forbes und The Ski Journal vorgestellt.

Wie kommt als nächstes?

Die Buchungen für die Saison 2025–26 sind bereits sehr gefragt. Mit neuen individuellen Reiserouten und Concierge-Support sorgt NEH dafür, dass Abenteuer, die auf Ihrer Bucket List stehen, von Anfang bis Ende reibungslos verlaufen. Reisebüros, Reiseveranstalter und Privatpersonen sind eingeladen, unter neheliskiing.com das Beste der Welt zu entdecken.

Quellen:

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.