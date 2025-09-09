Kinaxis ondersteunt de toeleveringsketen van Shimadzu voor het moderne productietijdperk
Toonaangevende Japanse fabrikant van high-tech apparatuur kiest Maestro om planning en uitvoering te coördineren, besluitvorming te versnellen en te navigeren door handelsvolatiliteit
OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een internationale leider op het gebied van orchestratie van end-to-end toeleveringsketense, heeft vandaag bekendgemaakt dat Shimadzu Corporation, een toonaangevende fabrikant van hoogtechnologische precisie-instrumenten, voor het Kinaxis Maestro®-platform kiest om zijn strategie voor de toeleveringsketen te verbeteren en de volatiliteit van de wereldhandel het hoofd te bieden. Shimadzu maakt gebruik van Maestro om realistische handelsscenario's te simuleren, multifunctionele teams op elkaar af te stemmen en proactief te handelen voordat er verstoringen optreden.
Shimadzu maakt precisieapparatuur voor kritieke sectoren, van de farmaceutische industrie tot de lucht- en ruimtevaart, waar snelheid en vooruitziendheid essentieel zijn.
