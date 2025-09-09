キナクシス、島津製作所のサプライチェーン高度化を支援

オタワ発--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンドツーエンドのサプライチェーン・オーケストレーションにおける世界的リーダーKinaxis Inc.（TSX:KXS、以下キナクシス）の日本法人であるキナクシス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、日本法人社長：小暮 正樹）は本日、精密機器の大手メーカーである株式会社島津製作所が、サプライチェーン戦略の高度化、国際的な貿易環境の変化への対応力強化のため、Kinaxis Maestroプラットフォームを採用したことを発表しました。島津製作所は、Maestroを活用して現実のビジネス条件と対策をシミュレーションし、部門横断的なチームを連携させ、混乱が発生する前に先手を打つためのプロアクティブな対応を実現します。

島津製作所は、製薬から航空宇宙に至るまで、スピードと先見性が求められる高付加価値産業向けに精密機器を製造しています。グローバル展開を加速する中で、複雑なデータを処理し、即時に選択肢を提示し、変動する国際関税・貿易環境の中で利益を保護することのできるサプライチェーン技術基盤を必要としていました。

「私たちはパートナーに対して精密性、革新性、そして卓越性で信頼を築いてきました。」と島津製作所の執行役員であり、DX・IT戦略統括部 統括部長 大久保 昭氏は話しています。「創業150周年のイノベーションの節目を迎えるにあたり、Maestroは私たちの未来への進化を助け、需要変動を予測し、全社的に計画を最適化し、迅速かつ柔軟に実行するための力となります。」

島津製作所は、事業成長を進める上で、外部環境の急速な変化・需要情報と生産計画の乖離や可視性の低下に直面し、外部リスクの管理、機会損失、在庫削減、が課題となっていました。特に米国関税はグローバルネットワーク全体に影響が波及していました。島津製作所は、Maestroと競合他社の徹底的な評価をおこない、計画と実行を単一のソリューションに統合できる点、そして競合にはない確かな業界実績を評価し、Maestroを選択しました。Maestroの導入により、営業とオペレーションの統合的なオーケストレーションの実現、また、地域ごとの利益率を比較し、リスクを軽減するリアルタイムシナリオシミュレーションの獲得、さらに、必要に応じてデータに基づいた意思決定と精緻な戦略転換が可能となります。

「島津製作所と共に、より俊敏でインテリジェント、そして未来に備えたサプライチェーン変革を推進できることを誇りに思います。」とキナクシス日本法人社長の小暮 正樹は述べています。「Maestroは、次の成長を支える最適なソリューションです。どのような混乱に直面した場合でも、リアルタイムな洞察に基づいて競争の一歩先を進むために設計されています。」

