ROYC, Elvinger Hoss y GDA: arquitectura estratégica de fondos: captación de la próxima ola de capital privado

STOCKHOLM Y LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--ROYC, junto con los bufetes de abogados líderes Elvinger Hoss y GDA, han anunciado hoy la publicación de un informe conjunto titulado Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital. El informe ofrece a los socios generales (GP) y a los gestores de activos una hoja de ruta práctica para navegar por el entorno de estructuración y distribución de fondos en rápida evolución de Europa.

Con la entrada en vigor de ELTIF 2.0, la próxima implementación de AIFMD II y la expectativa de que la Unión de ahorros e inversiones (SIU) de la UE canalice billones de euros de ahorros domésticos hacia mercados privados a largo plazo, la estructuración de fondos se ha convertido en una prioridad estratégica a nivel directivo.

«La estructuración de fondos ya no es solo una cuestión administrativa. Las plataformas operativas y la tecnología son ahora factores decisivos a la hora de determinar el acceso al capital, la rapidez de comercialización y la rentabilidad de los socios generales», afirma Mathias Leijon, fundador y presidente de ROYC. «Este documento muestra cómo la integración de la arquitectura jurídica, operativa y tecnológica desde el primer día transforma la constitución de fondos y la gestión del ciclo de vida con claras ventajas competitivas».

Principales factores del mercado que determinarán el próximo ciclo de ingresos (2026-2027):

Ampliación de la base de LP : desde fondos soberanos hasta nuevos HNWI, lo que requiere una incorporación digital, informes transparentes y datos armonizados.

: desde fondos soberanos hasta nuevos HNWI, lo que requiere una incorporación digital, informes transparentes y datos armonizados. Reforma normativa : ELTIF 2.0 y SIU crean nuevos canales para los mercados minoristas y de gran solvencia, lo que exige estructuras conformes y ampliables.

: ELTIF 2.0 y SIU crean nuevos canales para los mercados minoristas y de gran solvencia, lo que exige estructuras conformes y ampliables. Escala basada en la tecnología: las plataformas modulares y nativas de la nube reducen el coste del servicio, aceleran el tiempo de comercialización y permiten fondos semilíquidos y perpetuos, junto con fondos cerrados y vehículos de coinversión.

Para los gestores generales, el próximo ciclo vintage (2026-2027) establecerá nuevos puntos de referencia en el diseño de fondos, la gobernanza y la experiencia de los inversores. Las empresas que actúen ahora e incorporen plataformas operativas integradas junto con la mejor estructuración de su clase se asegurarán ventajas duraderas en el acceso al capital y el coste del capital.

El informe técnico ofrece orientación práctica en cinco ámbitos: alcance estratégico, selección de plataformas, plazos normativos, modelos operativos basados en plataformas y activación de la distribución. También describe casos de uso que van desde gestores noveles que buscan plataformas de nivel institucional hasta gestores generales internacionales que desarrollan estrategias transfronterizas.

