Andersen Consulting pogłębia zdolności w zakresie kapitału ludzkiego, nawiązując współpracę z HAGER Executive Consulting

Założona w 1996 roku firma HAGER wspiera klientów z całego świata i z wielu różnych branż, w tym z sektora przemysłu, opieki zdrowotnej oraz usług finansowych, świadcząc usługi rekrutacji na stanowiska kierownicze oraz dostarczając rozwiązania wspierające procesy zarządzania. Podejście firmy łączy gruntowną znajomość poszczególnych branż z autorską metodyką skoncentrowaną na dostosowaniu potencjału przywódczego do ścieżki transformacji danej organizacji.

– Rekrutacja na stanowiska kierownicze ma na celu nie tylko obsadzenie określonego stanowiska, ale również rozpoznanie potencjału i wypracowanie trwałego przywództwa – powiedział Martin Krill, wspólnik zarządzający HAGER. – Nasze usługi koncentrują się wokół łączenia liderów nastawionych na realizację celów z organizacjami przechodzącymi procesy zmian. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy teraz świadczyć te usługi na arenie międzynarodowej.

– HAGER zawdzięcza swoją doskonałą reputację precyzji, zaufaniu oraz głębokiej znajomości dynamiki przywództwa – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Sprawdzona metodyka firmy oraz jej strategiczny punkt widzenia pozwalają nam zwiększyć potencjał, a tym samym wspierać klientów jeszcze lepiej, identyfikując odpowiednio utalentowanych przywódców gotowych do kształtowania sukcesu organizacji w perspektywie długoterminowej.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

