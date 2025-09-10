ROYC, Elvinger Hoss en GDA: Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital

STOCKHOLM & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde ROYC, samen met de vooraanstaande advocatenkantoren Elvinger Hoss en GDA, de publicatie aan van een gezamenlijke whitepaper, Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital. Dit rapport biedt GP's (General Partners) en vermogensbeheerders een praktische roadmap om door Europa’s snel evoluerende landschap van fondsenstructurering en distributie te navigeren.

Nu ELTIF 2.0 van kracht is geworden, de implementatie van AIFMD II eraan komt en de SIU (Savings & Investments Union) van de EU naar verwacht biljoenen euro's spaargeld van gezinnen in particuliere markten op lange termijn zal kanaliseren, is fondsenstructurering een strategische prioriteit van beleidsniveau geworden.

“Fondsenstructurering is niet langer slechts een back-office aangelegenheid. Operationele platformen en technologie zijn vandaag van doorslaggevend belang om toegang tot kapitaal, snelle marktintroductie en GP-winstgevendheid te bepalen,” aldus Mathias Leijon, oprichter en voorzitter van ROYC. “Deze paper toont aan hoe het integreren van juridische, operationele en technologische architectuur vanaf de eerste dag fondsvorming en levenscyclusbeheer in opmerkelijke competitieve voordelen transformeert.”

Belangrijkste krachten op de markt die de volgende vintagecyclus (2026–27) vorm geven:

Ruimere LP-basis – van staatsbeleggingsfondsen tot allereerste HNWI's, die digitale onboarding, transparante rapportering en geharmoniseerde gegevens vereisen.

– van staatsbeleggingsfondsen tot allereerste HNWI's, die digitale onboarding, transparante rapportering en geharmoniseerde gegevens vereisen. Regelgevende hervorming – ELTIF 2.0 en SIU creëren nieuwe kanalen naar meer bemiddelde en retailmarkten, die conforme en schaalbare structuren vereisen.

– ELTIF 2.0 en SIU creëren nieuwe kanalen naar meer bemiddelde en retailmarkten, die conforme en schaalbare structuren vereisen. Omvang die mede door technologie is bepaald – modulaire, op de cloud gebaseerde platformen verlagen de cost-to-serve, versnellen marktintroductie en maken semi-liquide en evergreen fondsen mogelijk, samen met closed-end fondsen en cofinancieringsinstrumenten.

Voor GP's zal de volgende vintage-cyclus (2026–27) nieuwe referenties bepalen voor het ontwerp van fondsen, het beheer ervan en de ervaring van beleggers. Bedrijven die nu handelen — en geïntegreerde werkingsplatformen samen met uitmuntende structurering in hun handelwijze inwerken — zullen blijvende voordelen op gebied van toegang tot kapitaal en kapitaalkosten veilig stellen.

De whitepaper verschaft bruikbaar advies verdeeld over vijf dimensies: strategische scoping, wrapperselectie, regelgevende tijdslijnen, door platformen aangestuurde werkingsmodellen en distributieactivering. Het schetst eveneens usecases, gaande van kersverse beheerders op zoek naar platformen van institutioneel niveau tot internationale GP's die grensoverschrijdende strategieën uitbouwen.

OVER ROYC

ROYC is het toonaangevende Europese B2B-bedrijf gespecialiseerd in financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor particuliere markten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang kunnen hebben tot particuliere investeringen, die kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu particuliere markten uitbreiden, hebben financiële instellingen schaalbare oplossingen aangestuurd door technologie nodig om met complexiteit om te gaan, om fondsverrichtingen te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie gericht op particuliere markten met fondsenstructurering op maat en investeringsoplossingen. Het intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, waarmee de manier waarop investeringen in particuliere markten worden beheerd in de hele levenscyclus van fondsen wordt getransformeerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.